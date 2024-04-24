Семейная пара распространяла рекламу наркотиков в ВКО

Нарушителей задержали с поличным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД
Как уточняется, полицейские установили личности двух усть-каменогорцев, которые в одном из районов города расклеивали листовки с рекламой сайтов, занимающихся реализацией запрещенных препаратов.
«Пропагандистов» оперативники задержали с поличным. В качестве вещественных доказательств у 41-летнего мужчины и его 28-летней супруги изъяли наклейки с наркорекламой.
Подозреваемые утверждают, что не знали о том, что листовки несут информацию об интернет-магазинах, реализующих запрещенные препараты. «Задание» они получили от своего «работодателя», который объяснил, что расклеить брошюры надо по городу. Согласившись с условиями труда, женщина позвала с собой мужа.
«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за склонение к потреблению наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. Супругам грозит лишение свободы сроком до четырех лет», — заключили в правоохранительных органах.