Семейная пара распространяла рекламу наркотиков в ВКО

Задержания
121
Дана Аменова
Корреспондент

Нарушителей задержали с поличным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, полицейские установили личности двух усть-каменогорцев, которые в одном из районов города расклеивали листовки с рекламой сайтов, занимающихся реализацией запрещенных препаратов.

«Пропагандистов» оперативники задержали с поличным. В качестве вещественных доказательств у 41-летнего мужчины и его 28-летней супруги изъяли наклейки с наркорекламой.

Подозреваемые утверждают, что не знали о том, что листовки несут информацию об интернет-магазинах, реализующих запрещенные препараты. «Задание» они получили от своего «работодателя», который объяснил, что расклеить брошюры надо по городу. Согласившись с условиями труда, женщина позвала с собой мужа.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за склонение к потреблению наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. Супругам грозит лишение свободы сроком до четырех лет», — заключили в правоохранительных органах.

#задержание #полиция #ВКО #наркотики #семья #реклама

Популярное

Все
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Класс «эконом» выдавали за «премиум»
«Твой сын что-то натворил» – ясновидящая предупредила мать Бишимбаева о трагедии
Пострадавшие благодарят за помощь
Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Колоссальное превышение загрязняющих веществ выявлено в стоках горных рек Рудного Алтая
Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами
Ясновидящая-свидетель по делу Бишимбаева заявила об угрозах в свой адрес
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности
Ксения Собчак - о «тихой революции» в казахстанском обществе
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
В Минсельхозе опровергли информацию о продаже на рынках мертвечины
В Астане дольщики многострадального ЖК спустя 13 лет получат ключи
Интеллектуальные права – приводной ремень креативной экономики
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Водителя мопеда задержали в наркотическом опьянении в Актобе
Семейный дебошир выстрелил в полицейского в Алматинской обл…
Подозреваемых в экстремизме задержали в Алматы и двух облас…
Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]