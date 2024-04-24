Семейная пара распространяла рекламу наркотиков в ВКО

Нарушителей задержали с поличным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на инфомационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, полицейские установили личности двух усть-каменогорцев, которые в одном из районов города расклеивали листовки с рекламой сайтов, занимающихся реализацией запрещенных препаратов.

«Пропагандистов» оперативники задержали с поличным. В качестве вещественных доказательств у 41-летнего мужчины и его 28-летней супруги изъяли наклейки с наркорекламой.

Подозреваемые утверждают, что не знали о том, что листовки несут информацию об интернет-магазинах, реализующих запрещенные препараты. «Задание» они получили от своего «работодателя», который объяснил, что расклеить брошюры надо по городу. Согласившись с условиями труда, женщина позвала с собой мужа.