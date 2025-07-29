Съемки социальной драмы «Кенжем қайда?» начались в Конаеве

Кино
116

По словам режиссёра, новая работа направлена на то, чтобы художественным языком раскрыть тему невысказанных обид внутри семьи и душевной раны человека

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Конаеве стартовали съёмки художественного фильма «Кенжем қайда?». По традиции съёмочный процесс открылся церемонией «разбивания тарелки», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фильм стал одним из проектов, получивших государственную поддержку по итогам питчинга, прошедшего в прошлом году. Автором картины выступил молодой режиссёр Диас Бертис (Кулмаков), известный по социальным фильмам «Игрок», «Чёрный двор», «Приговор».

Кинолента «Кенжем қайда?» рассказывает о судьбе одинокой матери Гульназ, прошедшей через тяжёлые испытания. После исчезновения её сына, с членов семьи словно спадает маска – наружу выходят годы молчания, скрытые раны и внутренние конфликты. Это психологическая драма с элементами детектива.

Как отметил председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали, Министерство культуры и информации, а также Государственный центр поддержки национального кино придают особое значение проектам, поднимающим важные идеологические темы: вопросы семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, ответственности и духовной преемственности. Одна из таких работ – фильм «Кенжем қайда?».

В этом году при поддержке Государственного центра поддержки национального кино на стадии производства находятся 16 проектов. Среди них – фильмы «Бүркітші», «Тревожная ночь», «Дни», «38», «Сағындым сені», «Мұғалім», «Команда А», «Жібек», «Победителей видно на старте» и другие, отметили в Минкультуры.

#кино #драма #съемки

Популярное

Все
Бегемот с характером
90-летний казахстанец стал жертвой телефонного мошенника
Прогресс Казахстана в достижении ЦУР оценили в ООН
В Премьер-лиге установилось «двоевластие»
Зафиксированы серьезные нарушения
По мосту в Европу и Азию
Приоритет – национальным видам
С 98-летием, ветеран!
В области Жетысу модернизируют 57 сельских школ
Земледельцы Приаралья обратились за поддержкой
На шахтах обновляют подъемники
Хранители легенд и смыслов
Подведены итоги алматинского WTT Youth Contender
Грызуны угрожают посевам
Идеи, опередившие время
Оценить масштабы и потенциал аграрного комплекса
Когда вода на вес золота
Как противостоять цифровым преступлениям
Социальная сила искусства
Обновление всерьез и надолго
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Скрытый патруль против лихачей
Первые медали Универсиады-2025
Юрий Дудь заочно арестован в России
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Звонили «из банка» – ответила полиция
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
К 2030 году в Казахстане планируют удвоить добычу меди
Сборная Казахстана по художественной гимнастике выступит на турнире в Румынии
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области

Читайте также

Про Осла из «Шрека» создадут отдельный мультфильм
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Фильм «Дос-Мукасан» представили в Азербайджане
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]