По словам режиссёра, новая работа направлена на то, чтобы художественным языком раскрыть тему невысказанных обид внутри семьи и душевной раны человека

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Конаеве стартовали съёмки художественного фильма «Кенжем қайда?». По традиции съёмочный процесс открылся церемонией «разбивания тарелки», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фильм стал одним из проектов, получивших государственную поддержку по итогам питчинга, прошедшего в прошлом году. Автором картины выступил молодой режиссёр Диас Бертис (Кулмаков), известный по социальным фильмам «Игрок», «Чёрный двор», «Приговор».

Кинолента «Кенжем қайда?» рассказывает о судьбе одинокой матери Гульназ, прошедшей через тяжёлые испытания. После исчезновения её сына, с членов семьи словно спадает маска – наружу выходят годы молчания, скрытые раны и внутренние конфликты. Это психологическая драма с элементами детектива.

Как отметил председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали, Министерство культуры и информации, а также Государственный центр поддержки национального кино придают особое значение проектам, поднимающим важные идеологические темы: вопросы семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, ответственности и духовной преемственности. Одна из таких работ – фильм «Кенжем қайда?».

В этом году при поддержке Государственного центра поддержки национального кино на стадии производства находятся 16 проектов. Среди них – фильмы «Бүркітші», «Тревожная ночь», «Дни», «38», «Сағындым сені», «Мұғалім», «Команда А», «Жібек», «Победителей видно на старте» и другие, отметили в Минкультуры.