«Одиссея» стала самым кассовым кинопроектом с рейтингом R

Фото: Universal Pictures

"Одиссея" Кристофера Нолана достигла отметки в 1,34 миллиарда долларов мировых сборов и официально возглавила список самых кассовых фильмов с рейтингом R. Предыдущий рекордсмен - "Дэдпул и Росомаха" 2024 года остановился на отметке 1,33 миллиарда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Для Нолана это еще и личный триумф: "Одиссея" стала самым успешным фильмом в его карьере, обойдя экранизацию комиксов DC "Темный рыцарь 2: Возрождение легенды" с 1,08 миллиарда. Прогнозы указывают на финальный результат в районе 1,6 миллиарда, то есть отрыв от прежнего максимума режиссера будет колоссальным.

После такого результата Нолан снова оказался в положении, о котором мечтает любой режиссер: у него практически безлимитный карт-бланш на следующий проект. Universal вряд ли откажет ему в бюджете от 250 миллионов и полной творческой свободе.

Впрочем, в домашнем прокате "Одиссее" еще есть куда расти. В Северной Америке фильм собрал около 515 миллионов долларов, примерно на 117 миллионов меньше, чем "Дэдпул и Росомаха" с их 632 миллионами. Но даже с этим отставанием мировой результат Нолана уже переписал историю жанра.