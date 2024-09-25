Семья пострадала при пожаре в шестиэтажке Атырау

Мать умерла, а ее сын с ожогами находится в больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В микрорайоне Алмагуль города Атырау, в квартире на первом этаже шестиэтажного жилого дома, произошел пожар на площади 74 кв.м.



Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 13 человек, из них 6 детей. Эвакуировано 54 человека, из них 30 детей.