Семья пострадала при пожаре в шестиэтажке Атырау
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Мать умерла, а ее сын с ожогами находится в больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В микрорайоне Алмагуль города Атырау, в квартире на первом этаже шестиэтажного жилого дома, произошел пожар на площади 74 кв.м.
Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 13 человек, из них 6 детей. Эвакуировано 54 человека, из них 30 детей.
«Пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружен труп женщины 1954 г.р., также с ожогами госпитализирован в больницу сын погибшей 1994 г.р. Предварительная причина пожара - поджог», - говорится в сообщении.