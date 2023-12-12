Семью из пяти человек спасли из горящего дома в Алматы

Пожар вспыхнул в одном из частных домов в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города

Скриншот с видео: пресс-служба ДЧС Алматы

11 декабря в 3:03 на пульт ДЧС Алматы сообщили о пожаре по улице Садуакасулы в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района.

Старший инженер, руководитель дежурной смены капитан гражданской защиты Ж. Әкетай дал команду провести разведку на наличие людей в горящем доме.

«В ходе разведки командир отделения Ш. Таипов, старший пожарный Ж. Мамыт обнаружили жителей дома, находящихся в шоковом состоянии. Благодаря четким и слаженным действиям дежурной смены были спасены без травм 60-летний мужчина, 56-летняя женщина, парень и 2 девушки 20-23 лет», — рассказали в ДЧС Алматы.

В пресс-службе добавили, что спасателям удалось не допустить распространения огня на комнаты дома и минимизировать ущерб от пролива воды при тушении.