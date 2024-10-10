Проблемы поддержки МСБ ставят развитие экономики под угрозу - сенатор

Скриншот видео t.me/senate_kz

По словам парламентария, в развитых странах МСБ обеспечивает 60% занятости и более 50% добавленной стоимости. В Казахстане же доля МСБ составляет лишь 35%, а в объёме кредитования – 19%, что указывает на недостаточность уровня поддержки этой важной составляющей развитой экономики.

Депутат отметил, что год назад правительство утвердило комплексный план развития машиностроения на 2024-2028 годы, в рамках которого было предусмотрено выделение 600 млрд тенге через фонд развития промышленности. Кроме того, план включает выделение 50 миллиардов тенге субсидий от фонда «Даму» на кредиты для МСБ. Однако, на 2024 и 2025 годы средства на эти цели из республиканского бюджета не были предусмотрены.