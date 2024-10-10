Проблемы поддержки МСБ ставят развитие экономики под угрозу - сенатор

О низком уровне поддержки малого и среднего бизнеса в своем депутатском запросе рассказал сенатор Евгений Больгерт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
По словам парламентария, в развитых странах МСБ обеспечивает 60% занятости и более 50% добавленной стоимости. В Казахстане же доля МСБ составляет лишь 35%, а в объёме кредитования – 19%, что указывает на недостаточность уровня поддержки этой важной составляющей развитой экономики.
Депутат отметил, что год назад правительство утвердило комплексный план развития машиностроения на 2024-2028 годы, в рамках которого было предусмотрено выделение 600 млрд тенге через фонд развития промышленности. Кроме того, план включает выделение 50 миллиардов тенге субсидий от фонда «Даму» на кредиты для МСБ. Однако, на 2024 и 2025 годы средства на эти цели из республиканского бюджета не были предусмотрены.
«Ставки Фонда развития промышленности выросли с 7 до 9%. С этим финансированием МСБ связывал большие надежды. Однако, ожидания бизнеса не оправдались и это вызывает тревогу за перспективы отрасли. При этом комплексный план поставил задачу: увеличить производство в 4,5 раза - с 3 до 11 трлн к 2029 году, индекс физического объема в 2,2 раза с ежегодным ростом не менее 10%. Как достичь этих целей, если для этого нет условий? Предлагаем обеспечить финансирование и субсидирование кредитов отрасли машиностроения согласно комплексному плану и с учётом долга этого года. Решить вопрос доступного кредитования фонда развития промышленности прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%», – предложил Евгений Больгерт.