Сенатор Бекбол Орынбасаров озвучил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением пересмотреть нормы, касающиеся срока действия проектно-сметной документации, используемой для строительства объектов за счёт бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Согласно действующим правилам, если строительство не начато в течение трёх лет после утверждения ПСД, она считается устаревшей и требует корректировки. В случае, если в течение года после запланированной даты начала строительства не проведены конкурсные процедуры и не предусмотрено финансирование, сметная часть подлежит корректировке без изменения проектных решений», — сказал сенатор.

Он отметил, что в текущей ситуации подобные требования приводят к значительным финансовым издержкам для местных исполнительных органов. Так, в Мангистауской области для 12 проектов в сфере культуры и спорта общей стоимостью 14,5 млрд тенге требуется дополнительно 4,5 млрд тенге при внесении корректировок. А для 35 дорожных проектов региона, стоимостью 45,8 млрд тенге, необходимо ещё 13,7 млрд тенге.