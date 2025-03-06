Шанс на отдых мечты

Недавно инициативная группа предпринимателей во главе с Кириллом Асташкиным предложила акиму города ­Серику ­Мухамедиеву изменить ситуа­цию: благоустроить территорию, организовать развлекательные мероприятия и открыть безалкогольное кафе. Бизнесмены уже имеют опыт проведения на Пестром массовых мероприятий, устраивали здесь пенные вечеринки и детские праздники. Теперь они хотят делать это регулярно, причем без алкоголя, зато с ароматным кофе и бургерами.

Начальник отдела ЖКХ ­Айдын Макенов напомнил, что конкурс на обслуживание пляжа проводится ежегодно, однако размещение общепита в условиях прописано не было. Максимум, что разрешалось, это продажа мороженого. При этом сам пляж с годами приходит в упадок, а ответственность за его состояние до сих пор размыта. Городские власти заявляют, что подрядчик не справился, а подрядчик не соглашается с обвинениями в свой адрес.

Аким Петропавловска поддержал инициативу предпринимателей, но предложил дейст­вовать через конкурс. Одно из главных условий – наличие канализации.

Между тем в Петропавловске появился инвестор, желающий восстановить городской пляж на реке Ишим. В планах у него строительство кемпинга, банного комплекса и VIP-беседок. Впрочем, подробного проекта пока нет. Но есть желание, а это уже немало.

Вообще Северо-Казахстанская область – регион с богатым туристическим потенциалом. Здесь сочетаются уникальные природные ландшафты, историко-культурные достопримечательности и современные объекты отдыха. Говоря о перспективах туристической отрасли, заместитель акима СКО Рустем Курманов уверен, что уникальные природные и историко-культурные ресурсы позволяют развивать различные направления туризма.

– Среди наших приоритетов – экотуризм, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и активный туризм. Мы много работаем над модернизацией существующих объектов, улучшением инфраструктуры и привлечением инвестиций в сферу туризма. Важным аспектом является развитие круглогодичного отдыха, что позволит увеличить поток туристов.

В настоящее время в Петропавловске ведется строительство двух новых круглогодичных баз отдыха, в том числе современного санаторно-курортного комплекса на 500 койко-мест на базе бывшего лагеря «Волна». Комплекс будет включать в себя спортивно-оздоровительный, развлекательный и спальный блоки, а также ресторан.

Реконструируется гостиница Samovar. Турецкая компания YDA зарезервировала земельный участок под строительство четырехзвездочного отеля. В Имантау-Шалкарской курорт­ной зоне продолжается расширение баз отдыха. А частные инвесторы реализуют 16 новых инвестиционных проектов по соз­данию экоотелей и глэмпингов.

По словам Рустема Курманова, предприниматели могут получить компенсацию 10% затрат на строительство или реконструкцию туристических объектов, 25% на приобретение туристических автобусов и час­тичное возмещение затрат на содержание санитарных узлов. Кроме того, инвесторы могут арендовать земельные участки в курортной зоне Шалкар-Имантау на выгодных условиях.