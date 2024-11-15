Шире внедрять передовые технологии в агросекторе поручил президент

Сельское хозяйство , Технологии , Президент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава государства выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев предложил шире внедрять передовые технологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Актуальная проблема отечественного агросектора, по словам президента, – недостаточное использование минеральных удобрений.

«В нынешнем году на поля было внесено вдвое больше удобрений, чем прежде. Достигнут показатель в 41 % от научно обоснованной потребности. В целом, наметились позитивные тенденции. Однако мы должны стремиться к уровню передовых аграрных держав по соблюдению агротехнологий. Важно снизить импортозависимость – отечественное производство удобрений обеспечивает лишь половину спроса сельского хозяйства», – сказал глава государства. 

На сегодня в Казахстане реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 4 млрд долларов, призванных обеспечить производство 7 млн тонн минеральных удобрений.

«Таким образом, мы сможем обеспечить внутренний рынок и выйти на экспорт. Наряду с этим важно развивать производство органических удобрений. Так, международный опыт свидетельствует о том, что овечью шерсть можно эффективно использовать в качестве удобрения для орошаемых земель», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #технологии #АПК

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