Школьный автобус насмерть задавил 11 человек в Китае

Китай , Происшествия
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Айман Аманжолова
[email protected]

Еще 13 человек получили травмы разной степени тяжести

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), школьный автобус в Китае потерял управление и задавил 11 человек, в том числе пятерых детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Инцидент произошел утром 3 сентября в уезде Дунпин на западе провинции Шаньдун. По данным CCTV, рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые шли по обочине дороги. В результате погибли пятеро школьников и шестеро взрослых — их родителей, уточняется в материале.

Еще 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Один пострадавший находится в критическом состоянии, остальные 12 — в стабильном.

 

#дети #Китай #автобус

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