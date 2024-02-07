Школьный автобус с детьми попал в ДТП по вине пьяного водителя

6 февраля суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении водителя школьного автобуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Карасайский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматинской области

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 5 февраля около 20:10 часов водитель Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя школьным автобусом с детьми в салоне, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электрический бетонный столб в поселке Кемертоган.

В результате ДТП пострадавших нет, автомашине нанесены механические повреждения и материальный ущерб собственнику электрического бетонного столба.

Вина подсудимого полностью доказана. Суд назначил ему арест на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Постановление суда не вступило в законную силу.