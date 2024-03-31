Штаб по паводкам: населению оказывается вся необходимая медпомощь

Работа Call-центров по вопросам здравоохранения на местах переведена на круглосуточный режим, передает Kazpravda.kz

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Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода держит на особом контроле вопрос оказания медицинской помощи населению в регионах, пострадавших от стихии.

Медицинские организации работают в усиленном режиме, дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи. Все эвакуированные осматриваются медиками, состояние у всех стабильное, жалоб на получение каких-либо травм не поступало.

Ведется контроль за состоянием беременных и детей. Роженицы с близким сроком родов эвакуированы в районные и областные центры. В Министерстве здравоохранения ведется ежедневный мониторинг ситуации. Обеспечена готовность служб для развертывания дополнительных бригад медицинской и психологической помощи для населения пострадавших от паводков регионов.

В пунктах временного сбора населения обеспечена работа круглосуточных медицинских постов, подготовлены необходимые запасы лекарственных средств и медицинских изделий. Во всех регионах усилен контроль и мониторинг за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, работа Call-центров по вопросам здравоохранения на местах переведена на круглосуточный режим с единым алгоритмом реагирования. Население пострадавших от паводка регионов может обратиться по следующим номерам Call-центров управлений здравоохранения:

Актюбинская область +7 (7132) 41 02 13;

Костанайская область +7 (7142) 52 40 70;

Западно-Казахстанская область +7 (7112) 24 00 06;

Карагандинская область +7 (7212) 95 55 59;

Область Абай +7 (7222) 56 64 50;

Область Улытау +7(7102) 99 95 09;

Акмолинская область 109.