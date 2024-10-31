Шварценеггер поддержал Харрис в президентской гонке

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Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в среду поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Я понимаю, что люди хотят услышать мое мнение, потому что я не просто известный человек, но и бывший республиканский губернатор. <...> Я всегда буду в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем. Поэтому <...> я голосую за Камалу Харрис и [кандидата в вице-президенты США от демократов] Тима Уолца», - написал он в X (ранее Twitter).

Шварценеггер подверг критике претендента на высший государственный пост от Республиканской партии Дональда Трампа, ранее назвавшего США «мусорным баком для всего мира» из-за миграционного кризиса.

По его мнению, Трамп «не решит проблем» американцев. При этом Шварценеггер уточнил, что ни демократы, ни республиканцы не устраивают его полностью.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп, Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.