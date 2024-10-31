Шварценеггер поддержал Харрис в президентской гонке

США
47

По его мнению, Трамп «не решит проблем» американцев

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в среду поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Я понимаю, что люди хотят услышать мое мнение, потому что я не просто известный человек, но и бывший республиканский губернатор. <...> Я всегда буду в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем. Поэтому <...> я голосую за Камалу Харрис и [кандидата в вице-президенты США от демократов] Тима Уолца», - написал он в X (ранее Twitter).

Шварценеггер подверг критике претендента на высший государственный пост от Республиканской партии Дональда Трампа, ранее назвавшего США «мусорным баком для всего мира» из-за миграционного кризиса.

По его мнению, Трамп «не решит проблем» американцев. При этом Шварценеггер уточнил, что ни демократы, ни республиканцы не устраивают его полностью.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп, Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.

#мнение #Харрис #Шварценеггер

Популярное

Все
Сотни тысяч людей живут вблизи действующих АЭС
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Творческая дискуссия о правах женщин
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Быть спасателем – осознанный выбор
Вспоминая Марала-ишана
На фестивале Inclusive Dance в Москве коллектив Sensitive завоевал Гран-при
В Шымкенте стартовал международный турнир FIDE Women’s Grand Prix
Бюджет: тут без трансфертов не обойтись!
Наградили за отвагу
Выбрать меньшее из зол
Фотопутешествие по стране
Осенний разговор о любви
Когда мечта стала реальностью
Международное сообщество отметило неделю медийной и информационной грамотности
Были нарушены строительные нормы
Задержали наркодилера
Каждый выпускник – это история успеха
Осязаемый Семей
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Премий для госслужащих больше не будет
Решительный шаг к независимости
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Не просто дата в календаре
С заботой о старшем поколении
«Самостоятельности у шахт не было»
День библиотекаря отмечают в Казахстане
После публикации в «Казправде»
Глава государства выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики
Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

В США зафиксированы десятки отравлений в McDonald's
На Уолл-Стрит в Нью-Йорке торжественно подняли флаг Казахст…
Курс биткоина поднялся выше $68 тыс
«Хелен» и «Милтон» могут войти в число самых разрушительных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]