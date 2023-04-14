Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан

Фото пресс-службы КНБ РК

Костанайские пограничники пресекли очередную попытки нелегального ввоза сигарет в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Так, 13 апреля 2023 года на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области при досмотре автомашины «ГАЗель» под управлением гражданина Республики Казахстан обнаружен контрабандный груз - 17120 пачек сигарет, на общую сумму 11 128 000 тенге.

«Ранее костанайскими пограничниками предотвращено четыре факта вывоза табачных изделий на общую сумму более 20 млн тенге.

Департаментом Пограничной службы КНБ по Костанайской области материалы переданы в областной Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения», – резюмировали в пресс-службе ведомства.