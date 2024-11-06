Синергия партнерства на благо стран и регионов

Общество
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Ануар Калмыков

Казахстан и Республика Корея нацелены на расширение взаимодействия

фото с сайта МИД РК

Заместитель Премьер-минис­тра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках официального визита в Республику Корею встретился с ее Президентом Юн Сок Ёлем, провел двусторонние переговоры с министром иностранных дел Чжо Тэ Ёлем, а также принял участие в 17-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

Во время встречи с Муратом Нуртлеу Юн Сок Ёль отметил высокий уровень двустороннего политического диалога между нашими странами, достигнутый за последние годы, и подчеркнул важность дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества с Казахстаном в целях укрепления казахско-корейского стратегического взаимовыгодного партнерства.

В свою очередь глава МИД РК передал главе корейского государства теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Касым-Жомарта Токаева. Он также отметил, что Республика Корея является важным и надежным партнером Казахстана в Азиатском регионе.

На переговорах с главой корейского МИД обсуждались основные вопросы казахско-корейского сотрудничества. Отмечалось, что недавний государственный визит Президента Республики Кореи в Казахстан придал мощный импульс дальнейшему развитию отношений двух стран. Мурат Нуртлеу подчеркнул, что Рес­публика Корея входит в топ-5 крупнейших инвесторов Казахстана, объем двусторонней торговли по итогам прошлого года достиг 6 млрд долларов. Было предложено активизировать деловые контакты и расширить инвестиционное взаимодействие.

Говорилось также о взаимодействии в сферах цифровизации и образования. Наши страны уже сотрудничают в рамках развития IT-парка Astana Hub, по вопросам создания Национального центра по искусственному интеллекту и больших данных. Планируется открытие новых образовательных и научных учреждений в Казахстане при поддержке корейских вузов, таких как Университет SeoulTech.

Культурно-гуманитарные связи остаются важным аспектом двустороннего партнерства. Как отметил Мурат Нуртлеу, их пос­тупательное развитие, а также двусторонний безвизовый режим, открытие новых прямых авиарейсов между Астаной и Сеулом и растущий туристичес­кий поток еще больше сближают народы двух стран.

В свою очередь Чжо Тэ Ёль отметил, что Казахстан является самым верным и надежным партнером Республики Кореи в Центральной Азии.

– Более половины корейских инвестиций в ваш регион приходится именно на вашу страну, мы очень ценим наши дружественные отношения, – заявил он.

По итогам успешных переговоров был подписан План действий по сотрудничеству между министерствами иностранных дел на 2025–2027 годы, включающий договоренности о проведении визитов на высоком уровне и разработке новых инициатив в приоритетных областях.

Также в Сеуле Мурат Нуртлеу принял участие в 17-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». Ключевыми темами мероприя­тия стали вопросы развития сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, цифровой, экологической областях. Глава МИД РК подчерк­нул значимость транспортной взаимосвязанности для устойчивого экономического развития регио­на. Он отметил, что Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, и призвал корейские компании участвовать в реализации крупных проектов для дальнейшего расширения пропускной способности ТМТМ (в 2025 году ее планируется увеличить до 10 млн тонн в год). Также глава МИД РК выразил надежду на участие корейских компаний в проектах по добыче и переработке природных ресурсов и в консорциуме по строительству АЭС, что создаст новые перс­пективы для энергетической безопасности региона.

Одним из приоритетов Астаны в партнерстве с Сеулом остается реализация экологической повестки. В сфере цифровой трансформации Мурат Нуртлеу призвал корейские компании к совместной работе над проек­тами, связанными с искусственным интеллектом и BigData, развитием научно-технологического потенциала региона. Глава МИД РК выразил уверенность, что новые шаги по укреплению многоплановых отношений между Казахстаном и Республикой Кореей создадут основу для подписания значимых коммерческих соглашений на Саммите «Центральная Азия – Республика Корея», который пройдет в следующем году.

#Казахстан #сотрудничество #партнерство #Республика Корея

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