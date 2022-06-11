Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 7,

- в Алматы – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 849 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 4 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 076.

На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 156 человек (110+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 121 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.