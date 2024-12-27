Скидки в вузах, стартовый капитал, депозит AQYL – что даст детям система «Келешек»

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В начале декабря Сенат утвердил Единую добровольную накопительную систему «Келешек».

Оператор программы АО «Финансовый центр» (ФЦ) сообщил, что площадкой реализации «Келешек» станет действующая Государственная образовательная накопительная система (ГОНС).

На данный момент ГОНС предполагает возможность накопления родителями денег через вклад или договор страхования, по которым начисляются вознаграждения или инвестдоход, а также премия государства. При поступлении в высшие учебные заведения или организации технического и профессионального, послесреднего образования, накопленные средства можно использовать для оплаты обучения в Казахстане и за рубежом.

В ФЦ отметили, что «Келешек» будет реализован на действующей площадке ГОНС, в рамках которой с 2013 года казахстанцы накопили более 30 млрд тенге, открывая вклады AQYL и, заключая накопительные договоры страхования. Сейчас по депозиту AQYL банки предлагают вознаграждение 12-14% годовых, а также начисляется премия государства в размере 5-7% годовых.

«Когда официально заработает система «Келешек», договоры вкладов и страхования также можно будет заключать в пользу ребенка любого возраста. Положенные выплаты будут представлены всем. При этом, 5-летним участникам «Келешек» дополнительно за счет средств республиканского бюджета единоразово будет начислен стартовый образовательный капитал», – пояснила ведущий специалист департамента методологии и взаимодействия с государственными органами АО «Финансовый центр» Жанар Алгожина.

Размер стартового образовательного капитала будет составлять 60 МРП, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 120 МРП.

«Стартовый капитал является поддержкой на первом этапе. Для того, чтобы сохранить эту сумму, со дня начисления стартового капитала родитель должен вносить каждый год не менее 24 МРП, неважно, с какой периодичностью. Многодетным семьям годовая сумма всех взносов в совокупности должна составить 12 МРП», – пояснила Жанар Алгожина, добавив, что подобных требований для детей-сирот нет.

«Келешек» является полностью добровольной системой.

Программа нацелена на долгосрочное планирование и осознанное выстраивание родителями траектории обучения своего ребенка с малых лет. В случае недостаточности накопленных средств для оплаты обучения, имеется возможность при достижении ребенком 18-летнего возраста объединить накопления в рамках проекта «Келешек» со средствами программы «Нацфонд – детям». Вместе с тем, для участников системы «Келешек» со стороны организаций высшего и послевузовского образования планируется предоставление скидок на оплату обучения», – отметили в Финцентре.

При этом, при поступлении ребенка на грант и получении диплома, накопленные средства можно будет направить на получение другого технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования либо перевести на вклад или по договору страхования в пользу третьего лица, являющегося гражданином РК, использовать на приобретение жилья, снять со всеми начислениями или, при желании, копить дальше.