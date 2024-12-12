Сенат утвердил систему «Келешек», предусматривающую стартовый образовательный капитал

Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения Послания президента Республики Казахстана от 1 сентября 2023 года включены нормы по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек», предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства.

«Площадкой «Келешек» станет ныне реализуемая система государственных образовательных накоплений (ГОНС), которая позволит открыть образовательный накопительный вклад и оплатить обучение для получения профессионально-технического, высшего и послевузовского образования в Казахстане и за рубежом. Вклады открываются в банках второго уровня и в компаниях по страхованию жизни, где предусматриваются ежегодные премии от государства, инвестиционный доход, гарантирование вкладов, защита от взыскания, отсутствие ограничений по выбору учебного заведения, отсутствие возрастных ограничений», - говорится в заключении.

Как отмечается в заключении к документу, целями закона являются совершенствование законодательства в сфере информации, общественного развития, культуры, архивного дела и Государственной образовательной накопительной системы.

В частности, законом предусматривается введение норм, исключающих излишнюю (чрезмерную) законодательную регламентацию компетенции Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Функции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственного органа, его взаимодействия с другими государственными органами, направленные на детализацию и реализацию основных положений закона, в целях оперативности предложено исключить и определить в подзаконных нормативных правовых актах.

Кроме того, в ряд отраслевых законов вносятся изменения и дополнения в части определения целей, задач и принципов законодательных актов.

Так, в закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» компетенция местных исполнительных органов по утверждению расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания упрощается путем перехода на «согласование».

Кроме того, в закон «О государственных секретах» помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента Республики Казахстан, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах Республики Казахстан и членах их семей.

В целях оказания государственной меры поддержки для участников креативных индустрий в компетенцию правительства включена функция по определению юридического лица, оказывающего содействие развитию креативной индустрии, а также компетенция уполномоченного органа по формированию и реализации государственной политики в области креативной индустрии.