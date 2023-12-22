Как рассчитать размеры спецсоцвыплаты работникам вредных производств

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Минтруда рассказали о том, как рассчитать предварительные размеры спецсоцвыплаты для работающих во вредных условиях труда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в личном кабинете на Портале трудовых ресурсов HR Enbek доступен калькулятор для предварительного расчета размера специальных социальных выплат работающим во вредных условиях труда.

Чтобы им воспользоваться, работник должен быть верифицирован при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП).

После верификации в личном кабинете, в разделе «Профиль», во вкладке «Данные работника» можно расчитать предварительный размер выплаты.

При этом рассчет можно произвести по трем признакам:

- без выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда;

- выплата из ЕНПФ за счет накоплений обязательных профессиональных пенсионных взносов;

- выплата из ЕНПФ за счет накоплений ОППВ и обязательных пенсионных взносов.

«Любой из выбранных видов предварительных рассчетов будет содержать в себе следующие данные: количество перечисленных ОППВ работодателем в месяцах, размер специального профессионального госпособия, выплата из компании по страхованию жизни, выплата от работодателя. Дополнительно в расчет могут быть взяты выплата из ЕНПФ за счет накоплений ОППВ, ОПВ и ОППВ», — отметили в пресс-службе Минтруда.

Напомним, с 1 января 2024 года лицам, работающим во вредных условиях труда, при достижении 55-летнего возраста и наличии уплаты за них ОППВ не менее 7 лет предоставляется возможность получения ССВ.

«Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников. Первый — специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов. Из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ. За счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений», — уточнили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что ССВ будет выплачиваться до пенсионного возраста. Также для ее получения нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

Напомним, 21 декабря 2023 года глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда».

Министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге в СЦК отметила, что число работников, которые смогут получать спецсоцвыплату и ее размеры будут ежегодно увеличиваться.

#Минтруда #ЕНПФ #спецвыплата #вредные условия труда

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