Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств в РК – подписан закон

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Поправки были разработаны в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного им в послании народу Казахстана 1 сентября этого года.

8 ноября первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов презентовал депутатам Мажилиса поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста.

15 ноября Мажилис принял предлагаемые поправки в законодательство.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка озвучили подробности внесенных изменений в законодательство.

Министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге в СЦК отметила, что число работников, которые смогут получать спецсоцвыплату, и ее размеры будут ежегодно увеличиваться.

Текст закона публикуется в печати.