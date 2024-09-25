«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК

Соответствующий проект изменений в правила оказания скорой медицинской помощи (СМП) опубликован на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 8 октября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В проекте отмечается, что текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения СМП при организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает коррепондент Kazpravda.kz

В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности. Также отмечается высокий износ и дефицит санитарного автотранспорта ССМП, низкая укомплектованность бригадами СМП в соответствии с действующими нормативами, в том числе врачами СМП, рост вызовов и опозданий на 1-3 категории срочности.

Таким образом, проект заменяет понятие «бригады отделения СМП при ПМСП» на понятие «мобильная бригада» ПМСП. Новый документ исключает отделение СМП при организации ПМСП в связи с исключением 4 категории срочности вызовов на уровне ПМСП.

Так, при вызове не подлежащих обслуживанию бригадой СМП, диспетчер рекомендует обратиться в поликлинику, либо переадресовывает туда вызов в часы его работы. Вызовы 4 категории срочности вне часов работы ПМСП обслуживаются бригадой ССМП.

При этом легкие травмы, такие как неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины не будут являться показанием для вызова мобильной бригады – необходим осмотр травматолога в условиях травмпункта или поликлинники.

Нововведения коснутся безопасности врачей скорой помощи. Так, при угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад ССМП и мобильных бригад ПМСП обслуживание вызова будет проводиться в присутствии полицейских.

Для обеспечения оперативной работы медперсонала, рационального использования санитарного автотранспорта и медицинского оборудования, документ в случае принятия обяжет местным исполнительным органам предусмотреть наличие резервного санитарного автотранспорта в количестве 10% от имеющегося автопарка СМП.