Скоростной поезд Уральск – Астана могут запустить уже в этом году
Айнур Курамысова
Скоростной поезд Уральск – Астана могут запустить уже в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету "Уральская неделя".
"Сейчас идет подготовительная работа. Скоростной поезд "Тулпар-Тальго" сообщением Уральск – Астана может начать работу раньше, в 2015 или 2016 году. Идет работа по усовершенствованию железнодорожных путей и систем связи. Скорость поезда – более 180 километров в час. Введение этого маршрута позволит значительно сократить время в пути", – сказал начальник Уральского участка АО "Пассажирские перевозки" Серик Муканов.
По его словам, сейчас решается еще один важный вопрос. Поезд Уральск – Астана за время пути дважды пересекает границы Казахстана и России, и дважды состав подвергается пограничному осмотру.
"Сейчас мы предполагаем вместо двух пунктов пропуска – в казахстанском Чингирлау и российском Илецке – оставить один – в Илецке", – сообщил Муканов.
Отметим, что поезда "Тулпар-Тальго" отличаются повышенной комфортностью, обладают легкой конструкцией и изготовлены с использованием передовых технологий.