Смаилов дал поручения по реконструкции трассы Актобе – Карабутак – Улгайсын

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода Бухара – Урал и состоянием автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В настоящее время город Актобе и прилегающие к нему территории обеспечиваются газом посредством трех ниток от магистральных газопроводов Бухара – Урал и Жанажол – Актобе. Вместе с тем из-за ежегодного роста населения, реализации новых инвестиционных проектов, строительства жилья и промышленных предприятий растет объем потребления газа и нагрузка на существующую инфраструктуру.

Премьер-министр подчеркнул, что в целях решения данного вопроса начато строительство новой нитки газопровода-отвода на город Актобе от магистрального газопровода Бухара – Урал. Общая стоимость масштабного проекта – 43,4 млрд тенге. Всего будет построено 165 км магистрального газопровода с пропускной способностью 526 тысяч кубометров в час. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

«Новый газопровод позволит обеспечить растущие потребности города Актобе и даст возможность реализовать 17 крупных инвестпроектов на сумму свыше 3 трлн тенге. Также хочу отметить, что при возведении подобных крупных проектов нужно увеличивать использование отечественных комплектующих и материалов», – сказал Алихан Смаилов.

Затем глава Правительства осмотрел участок автомобильной дороги Актобе – Карабутак – Улгайсын, которая является частью транзитного коридора с юга Казахстана в Россию. Интенсивность движения по данному участку очень высокая – в сутки около 16 тысяч транспортных средств, в том числе 4 тысячи грузовых автомобилей. Однако его состояние на сегодняшний день вызывает массу нареканий. Для исправления ситуации в текущем году на автодороге проводятся работы по ямочному ремонту и устройству выравнивающего слоя.

Вместе с тем по поручению главы государства ведется разработка проектно-сметной документации по комплексной реконструкции трассы Актобе – Карабутак – Улгайсын с переводом на I техническую категорию, что позволит кардинально улучшить качество дорожного полотна и увеличить пропускную способность. В ходе реконструкции автодороги 262 км расширят с нынешних двух до четырех полос. Также в рамках проекта планируется построить и реконструировать 202 водопропускные трубы, 23 скотопрогона, 18 мостов и 12 транспортных развязок.

«Трасса Актобе – Карабутак – Улгайсын и дорога до Кызылорды являются частью международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Мы видим, что машин очень много, поэтому нужно их расширять и улучшать качество дорожного полотна. Соответствующее поручение было дано Министерству индустрии, сейчас мы должны начать реконструкцию этих дорог. В последующие годы нужно будет поддерживать их качество на должном уровне», – отметил Алихан Смаилов, обозначив необходимость также уделять внимание дорогам местного значения.