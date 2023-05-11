Смаилов обозначил приоритеты развития машиностроения Казахстана

Президент, Поручения, Правительство, Экономика
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Ключевые вызовы, стоящие перед отраслью машиностроения, и меры по ее дальнейшему всестороннему развитию обсуждены на XI Форуме машиностроителей Казахстана с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В пленарном заседании форума также приняли участие руководители Администрации президента, центральных госорганов и акиматов регионов, депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК, представители иностранных государств, предприниматели и отраслевые эксперты. 

В начале своего выступления Алихан Смаилов зачитал приветственное слово главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Ставшая уже традиционной, эта диалоговая площадка доказала свою эффективность в поиске новых подходов к развитию отрасли. Для построения диверсифицированной экономики нам необходимо добиться ускоренного роста обрабатывающей промышленности на базе инноваций и передовых технологий. В решении этой стратегической задачи одна из ключевых ролей отводится машиностроению.

В прошлом году благодаря упорному труду коллективов, выверенной государственной политике и масштабной поддержке объемы производства отрасли превысили три триллиона тенге, увеличились ассортимент и объем экспорта продукции. Созданы тысячи рабочих мест.

В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности сферы машиностроения, укрепления ее конкурентоспособности по моему поручению разработан соответствующий комплексный план. Убежден, что его успешная реализация придаст мощный импульс развитию отрасли и внесет важный вклад в устойчивый индустриальный рост нашей страны.

Главная задача – развитие внутристрановой ценности, наращивание производства товаров более высоких переделов и поэтапный выход на экспортные рынки. Уверен, вам это по плечу», – говорится в приветственном слове главы государства. 

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что сегодня Казахстан продолжает политику по индустриализации страны, диверсификации экономики и снижению импортозависимости. 

«Отечественное машиностроение, являясь локомотивом обрабатывающей промышленности, было и остается в фокусе внимания Правительства. Рост производства в машиностроении в прошлом году составил 9,4%, а по итогам 4 месяцев этого года – 36%», – сказал Алихан Смаилов. 

При этом он добавил, что спрос рынка машиностроительной продукции РК оценивается в $23 млрд, из которых только $3,1 млрд обеспечивается отечественным производством. В этой связи имеется значительный потенциал для роста отрасли за счет импортозамещения.

«Перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрения новых технологий, увеличения местного содержания и продвижения экспорта», – отметил глава Правительства.

В ходе мероприятия участники обсудили широкий круг вопросов развития отрасли, в том числе технологическое перевооружение отечественного производства, укрепление кооперационных связей, внедрение инновационных решений, обеспечение доступности финансирования, поддержку малого и среднего бизнеса, подготовку высококвалифицированных кадров и ряд других. 

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