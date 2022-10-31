Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу

Происшествия
Один человек погиб, двое травмированы в ДТП в области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Авария произошла сегодня в ночь с 30 на 31 октября с участием автомашины Mazda Cronos близ села Кальпе.
За рулем иномарки находился 31-летний мужчина, который на 8 км автодороги Тельман - Кальпе допустил ее опрокидывание.
Водитель погиб на месте происшествия.
Также в ДТП пострадали двое пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу города Уштобе.
Проводится расследование.