Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу

Один человек погиб, двое травмированы в ДТП в области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла сегодня в ночь с 30 на 31 октября с участием автомашины Mazda Cronos близ села Кальпе.

За рулем иномарки находился 31-летний мужчина, который на 8 км автодороги Тельман - Кальпе допустил ее опрокидывание.

Водитель погиб на месте происшествия.

Также в ДТП пострадали двое пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу города Уштобе.

Проводится расследование.