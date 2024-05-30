В Японии создадут комиссию по НЛО - СМИ

Комиссию по вопросам неопознанных объектов создадут в парламенте Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии, сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что федерация депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности будет официально создана 6 июня. Ее создание обусловлено необходимостью обеспечения безопасности.

Депутаты намерены потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов, так как если неопознанные воздушные явления окажутся, как отмечается, неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии.

О серьезности намерений депутатов говорит тот факт, что ее возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада, а спикером станет экс-министр окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коиздуми – Синдзиро.