8-летнему жамбылцу пришлось зашивать лицо после нападения собаки

На ребенка напала собака в Жамбылской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

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Ребенок 2015 года рождения поступил 6 августа в приемный покой Таласской центральной районной больницы в шоковом состоянии. Был госпитализирован с диагнозом «рваная рана от укуса на лице справа. Множественные раны от укуса обеих нижних конечностей».

«Была проведена операция, зашита рваная рана лица справа. Сейчас ребенок в отделении хирургии, лечение будет проводиться 7 дней. Состояние стабильное, чувствует себя хорошо», – отметили врачи.