Собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности

Фото: Фото: GREENACRES RESCUE

Британской самке спаниеля по имени Ариэль, которая родилась с шестью лапами, успешно удалили лишние конечности. 11-недельного щенка нашли брошенным у универмага в английском графстве Пемброкшир в сентябре прошлого года, и новость об этом попала на первые полосы газет, сообщает Русская служба ВВС.

После этого люди со всего мира, неравнодушные к судьбе Ариэль, пожертвовали около 15 тыс. фунтов на операцию, которая изменила жизнь собаки.

Хирургу Аарону Латчману удалось сохранить все четыре ее конечности, хотя сначала он опасался, что одну из них, возможно, придется ампутировать.