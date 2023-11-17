Событие радостное, историческое

Вторая дочка в исторический для страны день родилась в семье Айдара и Динары Исеновых. С радостным событием счастливых родителей от имени Главы государства специально приехал поздравить аким области Марат Ахметжанов, передает пресс-служба акима области.

– Мы все являемся свидетелями исторического события. Глава государства, озвучив информацию о том, что число казахстанцев достиг­ло 20 миллионов, поздравил жителей страны с таким знаковым событием. Для нас, акмолинцев, особенно приятно, что 20-миллионный житель Казахстана родился в одном из красивейших мест страны – Бурабайском районе, который называют жемчужиной края. Но где бы ни родилась малышка, это большая радость для всего казахстанского народа. Государство уделяет большое внимание здравоохранению и образованию, наши дети должны расти в благоприятной среде, получая лучшее образование и медицинскую помощь. Это одно из ярких свидетельств стабильности и процветания нашей Родины, – отметил Марат Ахметжанов.

По словам взволнованного таким вниманием отца ребенка Айдара Исенова, сегодняшний день для их семьи очень радостный и, как оказалось, такой значимый для всего Казахстана! Конечно, вдвойне приятно, что их второй ребенок неожиданно для родителей, родственников стал 20-миллионным жителем нашей страны.

– Хочу пожелать всем землякам мирного неба! Мы со своей стороны будем способствовать тому, чтобы наши дети росли крепкими, здоровыми, в счастливой семье, мирном государстве, – поделился радостью молодой отец.

Динара Исенова с новорож­денной дочкой пока еще в больнице. Как отметили врачи, беременность протекала нормально, состояние малышки и мамы сейчас удовлетворительное.

Добавим, что за 10 месяцев текущего года в Акмолинской области родились 9 604 малыша.