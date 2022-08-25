До VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий остались считаные недели – казахстанская столица будет принимать важнейший форум 14–15 сентября. Этой инициативе Казахстана уже почти 20 лет, и годы только подтверждают важность подобных мероприятий.

Продвижение глобального диалога между цивилизациями, культурами и религиями, основанного на взаимоуважении, взаимопонимании, поиске точек соприкосновения в важнейших вопросах мирного развития, – такая задача стоит перед съездами, и актуальность ее не теряется. О значении и ожиданиях от предстоящего форума мы попросили рассказать директора Казахстанского института стратегических исследований Еркина Тукумова.

– Еркин Валитханович, Съезд лидеров мировых и традиционных религий – одна из самых важных глобальных инициатив Казахстана. В чем цель подобных форумов и насколько они актуальны сейчас? Каковы ожидания от предстоящего события?

– В мире существует множество крупных и небольших форумов, где человечество встречается, чтобы обсудить вопросы экономики, политики и так далее. Это тот же Давосский форум, саммиты G-7.

Решения этих площадок ложатся в основу международных нормативных актов, перекраиваю­щих правовую, политическую, экономическую, экологическую и другие сферы почти всех государств. Лучшие специалисты и мировые лидеры, выражающие волю своих стран, обозначают стратегические векторы, в сторону которых будет развиваться человечество. Игнорировать их – значит отстать от мирового развития на века с учетом темпов развития постинформационного общества.

Потому, когда в начале независимого развития Казахстан инициировал проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, это стало серьезным политическим заявлением центральноазиатской страны о намерении продвигать духовную повестку в мировом диалоге.

Во-первых, это весомый вклад нашей страны в международный диалог, необходимый всему человечеству как в военное, так и в мирное время. В военное – для прекращения конфликтов, в мирное – для интеграции человечества на пути решения глобальных проблем.

Во-вторых, это уникальная площадка, консолидирующая совершенно отличные религиозные традиции разных стран: от мазхабов ислама и направлений христианства, буддизма до даосизма и синтоизма и других. К примеру, на четвертом съезде присутствовало 85 делегаций из 40 стран мира.

На самом деле есть различные формы взаимодействия религиозных течений. Но почти все они находятся в рамках одной религии, то есть представляют лишь конфессиональное разнообразие. Среди таких – Организация исламской конференции или экуменические форумы, собрания христиан наподобие Конференции европейских церквей.

В-третьих, мы предлагаем человечеству обратиться к гуманис­тическому потенциалу одного из исключительных социальных явлений, которое играло и играет масштабную роль в истории, – к религии.

На протяжении веков религии легитимизировали и свергали власти, определяли образовательную и экономическую реальность людей, в XX веке они дали ответ на вызовы научного прогресса. В XXI веке они по-прежнему имеют влияние на миллиарды людей, определяя их мировоззрение, паттерны поведения, политику и тому подобное. Более 85% людей в мире позиционируют себя в качестве верующих.

В-четвертых, инициатива по созданию данной площадки – колоссальная ответственность Казахстана. Ответственность не только за высокий уровень проведения, представительный состав участников, обеспечение их безопасности и комфорта, актуальность повестки, но прежде всего это моральная ответственность страны.

Ведь согласие, диалог и терпимость – не просто внешнеполитическая имиджевая позиция, это каркас казахстанского нацие­строительства. Инициатива соз­дания и проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий – масштабная заявка на то, что мы намерены быть страной – моделью духовного мира и согласия, всегда придерживаться и транслировать данные ценнос­ти вовне. Мы задали высочайшую политическую планку как внутри республики, так и на международной арене. Потому cъезд как повестка отражает ключевые ценности плюралис­тического и поликультурного казахстанского общества, нашу готовность к всесторонней коммуникации, обмену мнениями и опытом.

Об актуальности и успешнос­ти cъезда говорит многолетняя поддержка его идей и целей различными религиями. Прошло уже почти 20 лет со дня первого форума, а число участников и конфессий только растет, обсуж­даемые вопросы становятся все более глобальными и специфическими одновременно. К примеру, если на четвертом cъезде вопросы женщин обсуждались в ценностном ключе, то на предстоящем эта проблема будет актуализирована конкретно в русле поддержки социального статуса женщины.

На наш взгляд, значимость и привлекательность этой встречи для других конфессий состоит также в том, что она формирует новые дискурсы в теологии. Ведь религиозные учения развиваются в ответ на вызовы и вопросы современности либо прогнозируемого будущего.

– Съезд этого года будет одним из самых представительных. Какое значение имеют визит Папы Римского в Казахстан и его участие в форуме именно сейчас?

– У грядущего съезда много особенностей. Во-первых, это первый диалог духовных лидеров после пандемии. Во-вторых, это первый съезд в условиях Жаңа Қазақстан. В-третьих, состав нынешнего съезда действительно высокопредставительный. И большим его событием станет участие Папы Римского Франциска.

Этот визит особо значим ввиду как роли Папы Римского в истории, так и в целом личности Папы Франциска.

Папа Римский – не только духовный лидер католицизма как централизованной религии, но и политический лидер уникальной теократической страны – Ватикана. Католицизм на сегодня – самая распространенная религия в мире, она насчитывает 1,36 миллиарда приверженцев, что составляет 17,7% от численности всех людей на Земле.

Будучи из латиноамериканской страны, где бедность приобрела значительные масштабы, Папа Франциск поднимает вопросы социального неравенства. В своем служении он старается придерживаться достаточно аскетичного образа жизни с отсылкой на христианского святого Франциска Ассизского.

Потому визит Папы Римского – это большая честь для Казах­стана и значимый шаг в вопросе продвижения Казахстаном межрелигиозного диалога в глобальном политическом пространстве.

– Тема VII съезда – «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Чем характеризуется этот «постпандемический период» и какова роль религиозных лидеров в современном обществе?

– Пандемия создала новую реальность в образовании, политике, социальных коммуникациях. По данным Международного валютного фонда, к концу 2024 года глобальные экономические потери в результате распространения COVID-19 составят порядка 13,8 триллиона долларов. Образовательная бедность выросла на 70%.

Пандемия привела к большой потере человеческого капитала. Это означает существенный рост неравенства, социального расслоения, конфликтов. Появилась «теневая пандемия» – активный рост бытового насилия по отношению к женщинам и детям.

Для религий пандемия тоже стала особенным вызовом. Если ранее многие конфессии так или иначе расширяли свое присутствие в Сети, то коронавирус стал для них настоящим испытанием. Необходимо было полностью переформатировать религиозные практики. Сформировать новое отношение к ним в условиях виртуального осуществления. Пересмотреть формы религиозного образования. Верующие были вынуждены идти за духовным окормлением в онлайн-пространство. Все это поставило религии перед новой реальностью медиатизации и цифровизации.

Но в период пандемии и после многие религии сыграли свою позитивную роль в поддержании мер по охране здоровья, профилактике заболеваемости коронавирусом. Служители разъясняли необходимость санитарных норм. Несмотря на всю тяжесть закрытия культовых зданий и сооружений, все конфессии пытались найти альтернативные возможности духовного взаимодействия.

К примеру, Евангелическо-Лютеранская церковь открыла свой YouTube-канал. Православная церковь активизировала онлайн-проповеди в Instagram. Религиозные образовательные учреждения стали осваивать новые образовательные и коммуникационные платформы, такие как Moodle, Discord. Пандемия стала вызовом, но открыла и новые возможности, темы для осмысления.

В постпандемический период требуется выработать совместное видение того, как мы можем предотвратить дальнейшее усугубление бедности, разработать меры решения на различных уровнях по преодолению неравенства, выравниванию образовательного потенциала стран.

О том, насколько религии могут влиять на общество, говорят, например, такие факты: 61% верующих американцев выразил высокое доверие к информированию о вакцинировании духовенством.

В специальных рекомендациях ООН 2020 года для религиозных лидеров и религиозных общин в контексте ситуации с COVID-19 говорится об их особой роли в борьбе с пандемией и ее последствиями. В частности, говорится о том, что религии могут послужить «основным источником поддержки, утешения, руководства и прямой медицинской помощи… Религиозные лидеры могут делиться информацией о здоровье, чтобы защитить своих прихожан и более широкие сообщества, которые с большей вероятностью будут приняты, чем сведения из других источников. Они могут обеспечить пастырскую и духовную поддержку во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и… могут отстаивать потребнос­ти уязвимых групп населения».

Учитывая, что за первый год пандемии COVID-19 распространенность тревожных расстройств и депрессии в мире выросла на четверть, религии могут сыграть серьезную роль в вопросе улучшения психического здо­ровья всего населения планеты. А это уже основа для дальнейшего восстановления.

Таким образом, выработанные на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане решения могут помочь населению планеты минимизировать последствия пандемии, предотвратить реализацию худших сценариев.