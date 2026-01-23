Транзитные коридоры, искусственный интеллект и цифровизация, атомная энергетика и редкоземельные металлы — эти направления формируют новую логику экономического и политического курса Казахстана, обозначенную президентом Касым-Жомартом Токаевым в январском интервью газете Turkistan.

Фото: Акорда

Новые экономические приоритеты Казахстана анализирует Дария Зелиньска, научный сотрудник отдела по Турции, Кавказу и Центральной Азии в Центре восточных исследований (OSW, Польша), аналитик по Центральной Азии. В интервью эксперт также рассказывает, какие реформы Токаева вызывают интерес в Европе и каким образом Астана укрепляет свои международные позиции.

- Госпожа Зелиньска, какие аспекты январского интервью президента Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan вы считаете наиболее значимыми для понимания текущего политического и экономического курса Казахстана?

- Наиболее важным аспектом, безусловно, являются приоритеты Казахстана, обозначенные президентом Токаевым, — транзит и логистика, искусственный интеллект и цифровизация, а также диверсификация энергетики. Очевидно, что Казахстан больше не намерен опираться на экспорт нефти и газа как на главный экономический приоритет. Внимание, уделяемое транзитным коридорам (в частности, Среднему коридору, а также маршруту Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран), свидетельствует о готовности Казахстана инвестировать в транзитную инфраструктуру и о его стремлении стать страной, соединяющей Европу и Азию (до 85% всех грузов, следующих из Китая в Европу, могут проходить через территорию Казахстана).

Кроме того, очевидно, что президент Токаев нацелен на превращение Казахстана в цифровизированное государство — недавно было создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, что указывает на приоритетность этих направлений в 2026 году. Наконец, акцент на атомной энергетике отражает более широкий тренд перехода к более «зеленым» источникам энергии и отказа от зависимости от ископаемого топлива.

- Как вы считаете, что стоит за выбором Казахстаном атомной энергетики, искусственного интеллекта и редкоземельных металлов в качестве новых экономических приоритетов?

- Эти три приоритета свидетельствуют о стремлении Казахстана диверсифицировать свою экономику. Страна, традиционно зависящая от экспорта ископаемого топлива, нацелена на развитие других отраслей. Особого внимания заслуживают редкоземельные металлы, поскольку многие мировые партнеры (в частности, США и Франция) заинтересованы в диверсификации источников критически важного сырья. Кроме того, важно отметить, что впервые со времени обретения независимости Казахстан намерен использовать собственные урановые ресурсы: президент Токаев указывал на «абсурдность» ситуации, при которой страна является одним из мировых лидеров по добыче урана, но при этом не имеет атомных электростанций. В этой сфере, вероятно, следует ожидать быстрого развития.

- В интервью глава государства заявил, что проводимые в Казахстане реформы являются необратимыми. Как политические изменения, инициированные президентом Токаевым, воспринимаются в европейских экспертных и политических кругах?

- Наибольшее внимание в Европе привлекают реформы политической системы, а также меры, направленные на борьбу с коррупцией. Наиболее широко обсуждаемой стала конституционная реформа, которая трансформировала систему государственного управления страны из суперпрезидентской в президентско-парламентскую. Стремление Токаева к модернизации также воспринимается положительно.

- Президент в интервью подчеркивает возросшую значимость Казахстана как субъекта международного права. Какие факторы способствовали укреплению международных позиций Астаны и какую роль в этом сыграл сам президент Токаев?

- Действительно, в 2025 году международные позиции Казахстана заметно укрепились. Во многом это связано с активной экономической деятельностью страны: по словам самого президента Токаева, за последний год были подписаны документы на сумму свыше 70 млрд долларов США, направленные на развитие приоритетных секторов экономики. Президент Токаев занял проактивную позицию, посетив страны из разных геополитических блоков — США, Россию, Китай, Японию и Турцию, а также все государства Центральной Азии. Интеграция с соседями в 2025 году приобрела более важное значение, чем ранее. При этом стоит отметить, что, хотя Казахстан не стремится оставаться «сторонним наблюдателем» в международных конфликтах, Токаев сознательно избегает позиционирования страны в роли посредника, например, в конфликте между Россией и Украиной.

- В интервью президент Токаев вновь подтвердил свою позицию по реформированию Организации Объединенных Наций. Насколько реалистично продвигать эту идею в нынешних международных условиях и какую роль может сыграть Казахстан в дискуссиях о будущем глобального управления?

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым главой государства из Центральной Азии, выступившим с лекцией в Университете ООН, что свидетельствует о возрастающей роли Казахстана в этой организации. Астана может усилить свой голос в дискуссиях о будущем глобального управления. Однако реформа Совета Безопасности ООН, предложенная президентом Казахстана и предполагающая предоставление странам Азии, Африки и Латинской Америки, особенно так называемым «средним державам», более весомого представительства в Совете Безопасности, потребует значительно более широкой международной поддержки, прежде всего со стороны более сильных государств, несмотря на то, что эта инициатива получила положительные оценки со стороны ряда международных комментаторов.

- Какой образ Казахстана, на ваш взгляд, президент Токаев стремится сформировать в перспективе ближайшего десятилетия?

- Я полагаю, что президент Токаев стремится представить страну как глубоко модернизированное и цифровизированное государство. Кроме того, можно предположить, что приоритетами станут ограничение влияния олигархии и борьба с коррупцией — «Новый Казахстан» задуман как демократическое социальное государство. Также особое внимание уделяется сдерживанию инфляции. Насколько успешным окажется формирование этого образа, во многом будет зависеть от завершения проводимых в настоящее время или недавно запущенных реформ.