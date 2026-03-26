Принципы верховенства права и институциональной стабильности укрепят имидж Казахстана на международной арене - чешский дипломат

Интервью
92

В интервью Kazpravda.kz экс-министр иностранных дел Чехии Ян Каван рассказал о том, как принятие новой Конституции будет способствовать дальнейшему укреплению институциональной стабильности и доверия к государственным институтам в Казахстане 

Какое влияние данные реформы могут оказать на международное и региональное партнёрство Казахстана?

Казахстан на протяжении длительного времени проводит сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, ориентированную на развитие сотрудничества как в рамках Центральноазиатского региона, так и с более широким международным сообществом. В этом контексте доверие к государственным институтам и устойчивость конституционной основы играют важную роль во влиянии на восприятие страны её международными партнёрами.

Исходя из собственного опыта в международной дипломатии, убеждён, что реформы, укрепляющие прозрачность государственного управления, подотчётность государственных институтов и принцип верховенства права, способны существенно повысить доверие к Казахстану как к стабильному и предсказуемому партнёру. Подобные институциональные изменения, как правило, воспринимаются в международных отношениях позитивно.

В текущих геополитических условиях Центральная Азия приобретает всё большее значение для международного сотрудничества, энергетической безопасности и экономической взаимосвязанности Евразии. Если конституционные реформы будут способствовать дальнейшему укреплению институциональной стабильности и доверия к государственным институтам, они, на мой взгляд, могут дополнительно закрепить позиции Казахстана как важного и уважаемого партнёра на региональном и глобальном уровнях.

Как Вы оцениваете масштаб предлагаемых конституционных изменений и их стратегическую цель?

Конституционные реформы подобного масштаба редко являются лишь технической корректировкой отдельных положений. Как показывает опыт различных регионов мира, с которым мне довелось ознакомиться за годы работы в международной дипломатии и в системе ООН, глубокие конституционные преобразования нередко становятся важным этапом эволюции политических систем.

На мой взгляд, предлагаемые реформы в Казахстане могут рассматриваться как часть более широкого процесса институциональной модернизации, направленного на повышение эффективности государственных институтов, усиление их подотчётности гражданам и укрепление общей устойчивости конституционной системы. Укрепление верховенства права, более чёткое разграничение ролей ключевых государственных органов, а также стимулирование более широкого гражданского участия являются важными условиями долгосрочной стабильности любой политической системы.

С международной точки зрения подобные процессы реформирования особенно значимы для государств, стремящихся укреплять институциональную устойчивость при сохранении активных и сбалансированных отношений с внешними партнёрами. При последовательной реализации на практике эти принципы могут содействовать не только дальнейшему институциональному развитию Казахстана, но и укреплению доверия граждан и международных партнёров к долгосрочной стабильности и предсказуемости политической системы.

Исходя из Вашего опыта, насколько важны общественное участие и процедурная прозрачность при подготовке и принятии обновлённой Конституции?

Опираясь на мой опыт работы в международной дипломатии и многосторонних институтах, могу сказать, что легитимность конституции определяется не только содержанием её положений, но и процедурой её подготовки. Во многих странах открытая общественная дискуссия и прозрачные процедуры при разработке и принятии конституционных изменений играли ключевую роль в укреплении доверия между государством и обществом.

Важное значение также имеет чёткое конституционное закрепление базовых принципов современного государства — прежде всего защиты фундаментальных прав и свобод человека, принципа светского государства, а также возможности граждан участвовать в процессах принятия решений, в том числе через референдумы.

Общественное участие формирует у граждан чувство сопричастности к конституционным процессам и укрепляет восприятие Конституции как реального общественного договора, а не просто юридического документа. Когда эти принципы ясно отражены в конституционной структуре и последовательно реализуются на практике, они укрепляют доверие к институтам и способствуют долгосрочной устойчивости политической системы.

Как конституционные изменения влияют на инвестиционный климат и уровень международного доверия к государству?

Практика многих стран, которую мне довелось наблюдать в ходе работы в международной дипломатии и многосторонних институтах, показывает, что качество и ясность конституционной основы напрямую влияют на доверие международных партнёров, инвесторов и экономических институтов. Институциональная стабильность, предсказуемость правовых норм и уважение принципа верховенства права относятся к числу базовых предпосылок долгосрочного экономического развития.

На мой взгляд, государства, способные сформировать прозрачную и устойчивую институциональную среду и обеспечить чёткие конституционные гарантии фундаментальных прав и свобод, создают более благоприятные условия для долгосрочных инвестиций и экономического сотрудничества. Эти факторы существенно влияют на то, как страна воспринимается в глобальной экономической среде.

Казахстан также играет важную роль в экономической и инфраструктурной интеграции более широкого евразийского пространства. Если принципы верховенства права, институциональной стабильности и подотчётности государственной власти, на которые делается акцент в предлагаемой конституционной реформе, будут последовательно реализованы на практике, это может дополнительно укрепить репутацию Казахстана как стабильного и надёжного партнёра в международном экономическом сотрудничестве.

#интервью #реформа #конституция #эксперт

Популярное

Все
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал «тысячника» в США
Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане
Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Аферу на 2 млрд тенге раскрыли в кредитной сфере в Алматы
Токаев поздравил Президента и народ Бангладеш с Днем независимости
Казахстанки завоевали первое «золото» на ЧА по велоспорту на треке
Казахстанского блогера объявили в розыск по делу о незаконных интернет-казино
Слив отходов и мусор: нарушения водителями экотребований пресекли в Астане
FIFA Series: сборная Казахстана сыграла с командой Намибии
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школах РК
Lufthansa продлила запрет полетов на Ближний Восток
Скляр выступил от Казахстана на Боаоском азиатском форуме
Штрафы на 34 млн тенге «накатал» водитель в Павлодаре
Юношеская сборная Казахстана обыграла Румынию в отборе на Евро-2026
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Олжас Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции в РК
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета
Из Улытау в Мангистау запускается прямой поезд
Играя на струнах души
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Виталий Колточник: Права и свободы в новой Конституции усил…
Транзит, ИИ, атомная энергетика: европейский взгляд на курс…
Алихан Байменов: Национальный курултай – новое явление в си…
Куда уходит шубаркольский уголь?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]