S&P подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3»

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Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана, обеспечивающих достаточные резервы для возможных внешних рисков, остаются ключевыми факторами поддержания рейтинга страны, говорится в сообщении Миннацэкономики.

«Аналитики S&P прогнозируют, что ликвидные внешние активы экономики по-прежнему будут значительно превышать внешний долг в ближайшие несколько лет. В отчете отмечено, что рост экономики обусловлен активностью в строительстве, промышленности, торговле, информации и связи. Аналитиками также отмечаются стимулирующие меры правительства, включая развитие инфраструктуры и дальнейшую диверсификацию», - отмечается в сообщении.

S&P ожидают, что продолжение экономических реформ и умеренный рост государственных расходов снизят дефицит бюджета в 2024-2027 годах.

Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности.