Мужчина утонул на озере в Щучинске, спасая ребенка

В ДЧС отметили, что ему удалось спасти девочку.

Фото пресс-службы ДЧС Акмолинской области

На озере в Щучинске утонул мужчина, спасая тонущего ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Как сообщается, на противоположной стороне озера города Щучинск мужчина бросился на помощь тонущей девочке. Однако спасающий утонул сам.

Отмечается, что мужчине удалось спасти ребенка.

«Прибывшие на место происшествия спасатели доставили мужчину на берег, оказали первую медицинскую помощь, делая массаж сердца до прибытия скорой. Мужчину 1958 года рождения не удалось спасти», – рассказали в ДЧС.