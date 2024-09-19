Спасибо, Астана! До встречи в Бишкеке!

Во время 5-х Всемирных игр кочевников этноаул «Көшпенділер әлемі» стал олицетворением не только национальных игр номадов, но и казахского искусства. В белоснежных юртах, установленных всеми регионами страны, ежедневно устраивались выступления дом­бристов, состязания по айтысу, выставки-ярмарки ремесленников и многое другое.

Уникальные мероприятия посетили жители столицы, туристы из Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенно многолюдно было у юрты Кызыл­ординской области. И это, как отмечает известный в респуб­лике акын, жырау и термеши из Приаралья Серик Жаксыгулов, совсем не удивительно.

– В народе говорят «Сыр елі – жыр елі» («Земля Сыра – родина жырау»). В низовьях Сырдарьи жили великие акыны, термеши, сказители, жырши и жырау, чье творческое наследие стало достоянием всего тюркского мира. Общеизвестно, что овеянная легендами древняя земля Сыра – родина выдающихся мастеров песенного импровизаторского искусства, традиции которого берут начало с творчества покровителя жырау – великого Коркыта, – отметил он.

В юрте, установленной регионом, демонстрировались древние экспонаты из фонда областного историко-краеведческого музея. Артисты областного Казахского академического музыкально-драматического театра им. Нартая Бекежанова ежедневно устраивали для посетителей театрализованные представления.

Во время исполнения народных песен в пляс пускались зрители, среди которых были и иностранные туристы, и участники игр. Финальный концерт кызыл­ординская делегация в составе 112 артистов дала на главной сцене этноаула.

Как рассказала глава областного управления культуры, архивов и документации Мира Казбекова, по традиции выступление началось со звуков кобыза великого Коркыта.

– Один из кюев Коркыта в сопровождении кобыза исполнил известный жырау Марат ­Сугирбай, – сообщила специалист. – В программе мы постарались показать публике лучшие образцы древнего казахского фольклора. Так, на сцене свое уникальное искусство продемонстрировали артисты ансамбля танца «Томирис» и фольклорного ансамбля «Ақмешіт». Истинные знатоки традиционного песенного искусства по достоинству оценили кюй Коркыта «Сарынды» в исполнении кобызистов ансамб­ля «Қорқыт сазы», авторский кюй «Мұраттың төкпесі» известного кюйши Мурата Сыдыкова и выступление знаменитого жырау Руслана Ахметова.

В музыкальной части «Тойбас­тар» своими неповторимыми голосами и манерами исполнения зрителей порадовали известные мастера сцены Умит Медеуова, Шолпан Бимбетова, Акмарал Ногайбаева, Майра ­Сарсенбаева, Бейсенбек Толеубаев, Адилхан Куанбаев и другие. Высокая честь завершить концерт была предоставлена известной поэтессе, композитору, заслуженному дея­телю РК Елене ­Абдыкаликовой, которая исполнила песню «Сыр елім». Нельзя не отметить отличную режиссерскую работу Отличницы культуры РК Азизы Издикуловой.

Первые итоги игр подвели и кызылординские спортсмены. Всего в состязаниях в составе сборной Казахстана приняли участие четверо спортсменов из региона.

Как отметил руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Жанмурат Сеилов, посланцы Приаралья оправдали доверие тренеров и показали достойный результат, завоевав в общей сложности четыре медали различной пробы. В частности, Бексултан Бостандыков в командном и индивидуальном зачетах выиграл два «золота» в состязаниях по тоғызқұмалақ. Обладателем серебряной награды в составе сборной Казахстана по көкборі стал Нурлыбек Аскаров, а Назерке Абильтаева завоевала бронзовую медаль по борьбе на поясах.

Резюмируя итоги игр, кызыл­ординская делегация отметила, что масштабное культурно-­спортивное мероприятие в стране Великой степи прошло на очень высоком уровне. По мнению участников и специалистов, ­Казахстан ярко продемонстрировал всему миру, как возрождаются глубокие традиции и развиваются тенденции коренных кочевых народов.

– Игры кочевников – это ­нечто особенное. Организация и проведение игр на таком высоком «олимпийском» уровне свидетельствуют о том, как казахи хорошо сохранили устои, обычаи и культурное наследие номадов. Весь мир увидел, какие шаги сделаны Казахстаном для сохранения уникальной культуры мировой цивилизации кочевников. И точно отметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев: ­«Казахи − кочевники по мента­литету, рожденные смелыми и мужественные по природе».

Наш народ может стойко пре­одолевать любые трудности и развиваться. В древности сильный дух позволил нашим предкам отстоять свои земли для будущих поколений. А сегодня мы, хранители древних традиций, налаживаем связь и проводим мос­ты между народами. Казах­стан ценит мир, потому предлагает мериться силами и состязаться на спортивных аренах и культурных подиумах, – резюмировала беседу Мира Казбекова.