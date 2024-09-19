Спасибо, Астана! До встречи в Бишкеке! Спорт 19 сентября 2024 г. 2:00 5 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области В дни проведения Игр номадов регионы страны порадовали участников и гостей большой культурной программой фото Юрия Беккера Во время 5-х Всемирных игр кочевников этноаул «Көшпенділер әлемі» стал олицетворением не только национальных игр номадов, но и казахского искусства. В белоснежных юртах, установленных всеми регионами страны, ежедневно устраивались выступления домбристов, состязания по айтысу, выставки-ярмарки ремесленников и многое другое. Уникальные мероприятия посетили жители столицы, туристы из Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенно многолюдно было у юрты Кызылординской области. И это, как отмечает известный в республике акын, жырау и термеши из Приаралья Серик Жаксыгулов, совсем не удивительно. – В народе говорят «Сыр елі – жыр елі» («Земля Сыра – родина жырау»). В низовьях Сырдарьи жили великие акыны, термеши, сказители, жырши и жырау, чье творческое наследие стало достоянием всего тюркского мира. Общеизвестно, что овеянная легендами древняя земля Сыра – родина выдающихся мастеров песенного импровизаторского искусства, традиции которого берут начало с творчества покровителя жырау – великого Коркыта, – отметил он. В юрте, установленной регионом, демонстрировались древние экспонаты из фонда областного историко-краеведческого музея. Артисты областного Казахского академического музыкально-драматического театра им. Нартая Бекежанова ежедневно устраивали для посетителей театрализованные представления. Во время исполнения народных песен в пляс пускались зрители, среди которых были и иностранные туристы, и участники игр. Финальный концерт кызылординская делегация в составе 112 артистов дала на главной сцене этноаула. Как рассказала глава областного управления культуры, архивов и документации Мира Казбекова, по традиции выступление началось со звуков кобыза великого Коркыта. – Один из кюев Коркыта в сопровождении кобыза исполнил известный жырау Марат Сугирбай, – сообщила специалист. – В программе мы постарались показать публике лучшие образцы древнего казахского фольклора. Так, на сцене свое уникальное искусство продемонстрировали артисты ансамбля танца «Томирис» и фольклорного ансамбля «Ақмешіт». Истинные знатоки традиционного песенного искусства по достоинству оценили кюй Коркыта «Сарынды» в исполнении кобызистов ансамбля «Қорқыт сазы», авторский кюй «Мұраттың төкпесі» известного кюйши Мурата Сыдыкова и выступление знаменитого жырау Руслана Ахметова. В музыкальной части «Тойбастар» своими неповторимыми голосами и манерами исполнения зрителей порадовали известные мастера сцены Умит Медеуова, Шолпан Бимбетова, Акмарал Ногайбаева, Майра Сарсенбаева, Бейсенбек Толеубаев, Адилхан Куанбаев и другие. Высокая честь завершить концерт была предоставлена известной поэтессе, композитору, заслуженному деятелю РК Елене Абдыкаликовой, которая исполнила песню «Сыр елім». Нельзя не отметить отличную режиссерскую работу Отличницы культуры РК Азизы Издикуловой. Первые итоги игр подвели и кызылординские спортсмены. Всего в состязаниях в составе сборной Казахстана приняли участие четверо спортсменов из региона. Как отметил руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Жанмурат Сеилов, посланцы Приаралья оправдали доверие тренеров и показали достойный результат, завоевав в общей сложности четыре медали различной пробы. В частности, Бексултан Бостандыков в командном и индивидуальном зачетах выиграл два «золота» в состязаниях по тоғызқұмалақ. Обладателем серебряной награды в составе сборной Казахстана по көкборі стал Нурлыбек Аскаров, а Назерке Абильтаева завоевала бронзовую медаль по борьбе на поясах. Резюмируя итоги игр, кызылординская делегация отметила, что масштабное культурно-спортивное мероприятие в стране Великой степи прошло на очень высоком уровне. По мнению участников и специалистов, Казахстан ярко продемонстрировал всему миру, как возрождаются глубокие традиции и развиваются тенденции коренных кочевых народов. – Игры кочевников – это нечто особенное. Организация и проведение игр на таком высоком «олимпийском» уровне свидетельствуют о том, как казахи хорошо сохранили устои, обычаи и культурное наследие номадов. Весь мир увидел, какие шаги сделаны Казахстаном для сохранения уникальной культуры мировой цивилизации кочевников. И точно отметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев: «Казахи − кочевники по менталитету, рожденные смелыми и мужественные по природе». Наш народ может стойко преодолевать любые трудности и развиваться. В древности сильный дух позволил нашим предкам отстоять свои земли для будущих поколений. А сегодня мы, хранители древних традиций, налаживаем связь и проводим мосты между народами. Казахстан ценит мир, потому предлагает мериться силами и состязаться на спортивных аренах и культурных подиумах, – резюмировала беседу Мира Казбекова. #Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников