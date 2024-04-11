Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор

Сенат, Экономика, Парламент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По информации сенатора Султана Дюсембинова, в 2023 году экспорт пшеничной муки снизился на 23%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

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По словам сенатора, экспорт муки из Казахстана падает, а продажи за рубеж зерна – растут. Иностранным партнерам выгоднее закупать у нас зерно, вместо муки и загружать работой свои мельницы, а значит казахстанские мукомольные предприятия остаются без работы. 

Одна из причин этого в том, что Казахстан поставляет в страны Центральной Азии и Афганистана пшеницу и муку на условиях равного доступа.

«Казахстан поставляет на внешние рынки стран Центральной Азии и Афганистана пшеницу и муку на условиях равного доступа. Страны – импортеры нашей пшеницы создают меры нетарифного ограничения в торговле, сдерживая импорт нашей муки, развивая собственную переработку. К примеру, в Узбекистане ставки импортных пошлин – на ввозимое зерно – 0%, на ввозимую муку – 10%. В результате экспорт муки из Казахстана в Узбекистан упал в три раза, с 1 млн 300 тыс. тонн до 420 тыс. тонн. Экспорт зерна пшеницы за этот же период возрос с 658 тыс. тонн до 3 млн тонн – в 4,5 раза. И такая ситуация сложилась в соседних странах Центральной Азии», - отметил сенатор.

Не улучшает ситуацию и запрет, введенный Казахстаном на импорт зерна из России. По мнению сенатора, это также повлияло на то, что на наш рынок активно вместо зерна поставляется российская мука.

«Для сдерживания дешевого российского зерна Казахстан ввел ограничения на ввоз пшеницы автомобильным транспортом и по железной дороге – кроме лицензированных мукомольных и птицеводческих предприятий по согласованному списку. Данные обстоятельства приводят к массовому завозу муки из России на территорию Казахстана. Зачастую импорт происходит контрабандой, без уплаты налогов и без соблюдения фитосанитарных и санитарных требований», - сказал Султан Дюсембинов.

Кроме того, сенатор отметил проблемы возврата НДС, логистики, несвоевременное согласование планов заявок, введение конвенционных запретов на перевозку грузов, постоянных заторах и скоплений вагонов на станциях. 

Для исключения дальнейшей стагнации мукомольной отрасли страны, сенатор предложил главе Кабмина обеспечить упрощенный возврат НДС при экспорте в автоматическом режиме, введение зеркальных мер к странам, осуществляющих по отношению к Казахстану меры нетарифного и тарифного ограничения в торговле.

Разработать механизмы субсидирования объемов, сдаваемых сельхозтоваропроизводителями на переработку и решение бесперебойного процесса транспортировки   в железнодорожных перевозках, а также создать единую экспортную структуру по принципу «Единого окна».

#экспорт #пшеница #импорт #мука #сенатор #заводы

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