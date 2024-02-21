Спикер Сената встретился с послом Турции в Казахстане

Сенат, Парламент
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Айман Аманжолова
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Казахстане Мустафой Капуджу. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения стратегического партнерства между двумя странами, передает Kazpravda.kz

Фото: Н.Байбулин

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поздравил Мустафу Капуджу со знаменательным событием – 100-летним юбилеем Турецкой Республики. Он отметил, что сотрудничество Казахстана с Турцией основано на единых культурно-исторических корнях и является одним из важнейших направлений внешней политики нашей страны, импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран придают доверительные взаимоотношения глав Казахстана и Турции.

«Мы заинтересованы в расширении дальнейшего сотрудничества с Великим национальным собранием Турции и обмене законодательным опытом. Важно развивать потенциал межпарламентских групп дружбы «Казахстан-Турция», работающих в Парламентах обеих стран. Значимый вклад в укрепление связей тюркоязычных стран в культурной, экономической и гуманитарной сферах вносит Парламентская Ассамблея тюркских государств. Депутаты Сената активно участвуют в работе комиссий ТюркПА и других мероприятиях, проводимых в ее рамках», – сказал спикер Сената.

Обсудили стороны и итоги X саммита Организации тюркских государств, обозначив ключевые направления совместной работы в рамках сотрудничества тюркоязычных государств.

«Как подчеркнул в ходе X саммита Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председательство нашей страны в Организации проходит под девизом «TURKTIME!». Данный концепт отражает приоритеты, которым будет уделено первостепенное внимание. Наша общая цель – сохранить и укрепить наше единство, основанное на взаимном доверии и общих корнях. Считаем, что Астанинский саммит помог вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие между нашими странами на новый качественный уровень», – отметил Маулен Ашимбаев и подчеркнул, что Сенат Казахстана продолжит оказывать необходимое содействие дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Турцией.

Вместе с тем, председатель Сената ознакомил коллегу с ходом реализации в Казахстане реформ в социально-политической и экономической сферах, инициированных главой государства, и законотворческой работой палаты.

В свою очередь, Мустафа Капуджу высоко оценил реформы, проводимые в Казахстане и подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимодействия между тюркскими народами.

#казахстан #сотрудничество #Сенат #Турция #Ашимбаев

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