Сразу два «золота»

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В первый же день официальных соревнований на Азиатских параиграх в Китае казахстанские спортсмены
завоевали семь медалей.

фото Минтуризма и спорта

В воскресенье в китайском Ханчжоу на олимпийском стадионе «Большой лотос» прошла красочная церемония открытия 4-х Азиатских параигр. Чести нести Государственный флаг Казахстана были удостое­ны серебряный призер чемпио­ната Азии по волейболу сидя Жангали Суйеуов и чемпион международных соревнований по паранастольному теннису Алтынай Ержанкызы. В соревнованиях, которые продлятся до 28 октября, принимают участие порядка 4 000 спортсменов из 43 стран Азии. Нашу страну представляет 131 спортсмен. Казахстанцы поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

Основные состязания начались в понедельник, и они стали весьма успешными для нашей сборной.

Так, первую золотую медаль нам принес парапауэрлифтер Давид Дегтярев, который стал лучшим из лучших в весовой категории до 54 кг. Казахстанец поднял рекордный вес в 187 кг. Второе место досталось китайцу Янг Жилангу с результатом в 184 кг, а третье
занял спортсмен из Вьетнама Ан Нгуен Бингх, также поднявший вес в 184 кг, но уступивший сопернику по дополнительным показателям. Отметим, что Дегтярев в своем активе имеет «золото» Паралимпийских игр в Токио-2020, а в 2021-м в Тбилиси (Грузия) он стал и чемпионом мира.

Вторую награду высшего достоинства в копилку нацио­нальной сборной Казахстана принесла Акмарал Науатбек, выступающая в весе до 48 кг по парадзюдо в классе J2. В финальной схватке она одолела очень сильную спортсменку Ли Личин из Китая, а в полуфинале была сильнее и спортс­менки Кикилан, представлявшей Индию.

Сразу три награды взяли наши атлеты в состязаниях по параканоэ. Так, Бибарыс Спатай завоевал серебряную медаль, а Максим Богатырев и Жаныл Балтабаева – «бронзу».

Совсем немного не хватило до «золота» Турсынай Кабыл, выступавшей в весе до 41 кг по парапауэрлифтингу. Она пропус­тила вперед лишь спортсменку из Китая, но и серебряная медаль – это очень большое достижение.

Седьмую награду – «бронзу» – в этот день нам принес парадзюдоист Ануар Сариев в весовой категории до 60 кг в классе J2. В поединке за третье место он встретился с серебряным призером Паралимпийских игр в Лондоне Сюй Чжао и одолел его.

#Спорт #Ханчжоу #спортсмены #паразиада

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