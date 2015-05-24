США отказываются от реализации своих планов в Ираке
Захват боевиками группировки "Исламское государство" административного центра иракской провинции Анбар, города Рамади, вынудил администрацию Барака Обамы пересмотреть свои амбициозные планы в отношении организации масштабной наступательной операции иракских войск на позиции ИГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
"Соединенные Штаты умерили свои амбиции (в Ираке) на ближайшую перспективу, отказавшись от организации наступательной операции (иракских войск) по возвращению (из-под контроля ИГ) североиракского города Мосул и согласившись на ускорение и расширение поставок военной техники иракским силам безопасности, – говорится в публикации газеты The Wall Street Journal. – США будут также форсировать военное обучение ополченцев из числа иракских суннитов".
Иракские силы безопасности, отметило издание, "продолжают демонстрировать слабость, несмотря на оказываемые им Соединенными Штатами в течение уже нескольких месяцев военную помощь и содействие в подготовке личного состава".
По словам официальных лиц в США, многие из критиков Обамы, включая тех, кто собирается поучаствовать в предстоящих в 2016 году в США президентских выборах, призывают его администрацию к принятию более решительных мер по противодействию ИГ в Ираке, включая отправку туда американских боевых частей.
"Больно видеть то, что Ирак разваливается на части. И единственная известная мне возможность защитить эту страну заключается в возвращении части наших солдат в Ирак для совместного с иракцами участия в противодействии ИГ, пока еще не поздно", – заявил, в частности, по этому поводу сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, вынашивающий президентские амбиции.
Администрация Обамы пока отказывается от прямого участия американских солдат в боевых действиях против ИГ и по-прежнему говорит о "трехлетней кампании" по разгрому этой группировки. Однако, как обратила внимание "Уолл-стрит джорнэл", об этом "трехлетнем плане" администрация заявила еще летом прошлого года. С тех пор, как получается, этот срок нисколько не сократился.
"Когда мы верстали эти планы, мы исходили из того, что для разгрома ИГ потребуется около трех лет, – сказал в интервью радиокомпании NRR заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Бретт Макгурк. – Они (планы) основывались на понимании того, насколько сильной являлась (на тот период) ИГ, а также с учетом заявления президента о том, что мы не хотим вовлечения американских войск в боевые действия в Ираке".
В настоящее время в этой ближневосточной стране дислоцированы около 3 тыс. американских военнослужащих, которые в основном выполняют роль инструкторов по обучению иракских войск.
Боевики ИГ 15 мая начали в Рамади масштабное наступление. Спустя два дня им удалось полностью оттеснить правительственные войска и занять административный центр провинции Анбар. При этом боевики захватили большое количество военной техники. В результате этого наступления свои дома в Рамади покинули 6,5 тыс. семей, то есть порядка 25 тыс. человек.
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