Стартовал прием представлений на президентские премии и гранты в области СМИ

Президент
154

Пресс-служба президента Республики Казахстан информирует о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление благодарности главы государства в области СМИ в 2024 году, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кандидатуры на соискание премий и грантов, а также творческие коллективы для получения благодарности могут быть выдвинуты СМИ, творческими союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Каждое СМИ, творческий союз, общественное объединение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий и грантов, а также творческих коллективов на получение Благодарности.

Представление обладателя гранта на соискание премии допускается не раньше чем через пять лет после вручения гранта.

Гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до тридцати пяти лет включительно.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К нему прилагаются следующие документы:

  • справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;
  • копия удостоверения личности или паспорта кандидата на соискание премии или гранта;
  • краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;
  • список основных публикаций и их копий, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

Представление на объявление благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые публикации, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соискание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление благодарности главы государства необходимо направить на имя председателя общественной комиссии, советника президента – пресс-секретаря президента Республики Казахстан Б. Уали до 31 мая 2024 года по адресу: 010000, г. Астана, резиденция «Ақорда».

Документы в бумажном виде отправляются по почте на вышеуказанный адрес либо принимаются через сектор служебной корреспонденции общего отдела администрации президента, находящийся в здании «Үкімет үйі» (г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 6), в рабочие дни с 09:00 до 15:30 (обеденный перерыв: с 13:00 до 14:30), в субботу с 10:00 до 11:00 часов.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота, за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).

Контактные номера:

  1. Для более подробной информации: +7 (7172) 74-40-73, 74-45-83, 74-40-51.
  2. По приему документов: +7 (7172) 74-57-10, 74-56-32.
#премия #СМИ #гранты #2024

Популярное

Все
Злые языки страшнее пистолета
Урок на приусадебном участке
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Детей растить и Родину защищать
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Казахский обретает статус языка межнационального общения
Пожилым – забота, молодым – «плюшки»
В Актобе у цыган есть свой шаңырақ
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
Освоить государственный язык под силу каждому – это демонстрируют активисты областного Дома дружбы
Важная задача АНК – формирование «правильных ценностей»
Выставка «Казахстан: гармония народа» проходит в Астане
Президент поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана
Вырастил сына, посадил дерево
В честь Дня единства народа в Конаеве устроили легкоатлетический забег «Бірлік жарысы»
Сегодня в Мадриде состоится дуэль лучших теннисисток Казахстана
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Бишимбаев планировал пристыдить Нукенову снятыми в ночь избиения видео
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
«Твой сын что-то натворил» – ясновидящая предупредила мать Бишимбаева о трагедии
Тест на прочность: держаться вместе!
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
Полицейский спас жизнь ребенку
У границы фуры ходят хмуро
Назначена дата прений по делу Бишимбаева
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева

Читайте также

Президент поздравил казахстанцев с Днем единства народа Каз…
Токаев принял главу КНБ
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового раз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]