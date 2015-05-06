Свежий выпуск Стихом и строчкою архивной Дулат МОЛДАБАЕВ

Под Москвой чего только не было. То наши окажутся в плотном кольце врага, то сами берут немца в окружение. Семь дней Малик Габдуллин со своими бойцами ходил по тылам противника, а когда вышел к своей дивизии, его солдаты несли не только трофеи, но и раненых товарищей. Растроганный комдив Иван Панфилов обнял Малика: «Молодец! Будешь хорошим солдатом!».

Его имя стало легендой, о нем писали поэты. Хорошо знавший его лично писатель и поэт Галым Малдыбаев посвятил герою поэ­му. Листая его сборник стихов, я наткнулся на стихотворение «Ұмытпашы, ұрпағым» («Помните, потомки»). Приведу несколько строчек в переводе на русский: «Толеген, Малик, Бауыржан/Три степных богатыря/В рядах дивизии стоят/Ждут ненавистного врага/В бой за оборону Москвы/Первыми двинулись стрелки/Панфиловым приказ был дан/Исполнить должен Бауыржан».

Те тяжелые годы, пишет поэт, останутся в нашей памяти. «Война! Война! Война!/Заволновались Иртыш и Есиль./По коням, защитники Родины!/Шумели Каспий и Арал».

У подножия Алатау, повествует автор стихотворения, собрались лучшие сыны, талгарские стрелки отправились на фронт. Это была дивизия под командованием генерала Ивана Панфилова, покрывшая себя неувядаемой славой в боях за Москву. Казахстанское соединение станет гвардейским и получит имя своего командира, сложившего голову под Москвой.

На прошедшей неделе в Астане состоялась презентация книги-сборника «Говорят архивы…», подготовленной столичным управлением архивов и документации и Государственным архивом города. В сборник вошли документы, выявленные в Центральном архиве Министерства обороны России и Национальном архиве Беларуси. В нем можно найти свидетельства об Акмолинске военного времени, соединениях, сформированных в нашем городе (310-я, 387-я, 29-я стрелковые и 106-я кавалерийская), об их боевом пути. В книге есть также сведения о тех казахстанцах, кто не сдался врагу и партизанил в непроходимых лесах Беларуси.

На мероприятие были приглашены не только ветераны Великой Отечественной войны, председатель центрального совета РОО «Организация ветеранов Республики Казахстан» Омирзак Озганбаев, но и жасулановцы, внимательно внимавшие всему, о чем говорили. Как метко отметил в ходе презентации книги Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Михаил Бочарников, мы должны задуматься, что же за эти годы мы вынесли из опыта Великой Отечественной войны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Ничкасов зачитал письмо Президента РБ Александра Лукашенко в адрес директора Государственного архива Балкии Баймаганбетовой. Ее дед Курманкул Баймаганбетов погиб при освобождении Витебска 6 февраля 1944 года и похоронен у деревни Букштыны.

«Архивные документы помогут вам вспомнить и не забыть о великом подвиге на полях сражений и в тылу, который по накалу силы духа мало отличался от поля боя», – пишет в обращении к читателю Балкия Баймаганбетова. Одна из глав книги-сборника посвящена Малику Габдуллину. В ней помещены подробные сведения о его жизненном пути, перечень боевых наград и наградные листы, из которых можно узнать, за что герой получил ордена и медали.

И вновь возвращаюсь к стихо­творению Галыма Малдыбаева, он его заканчивает так: «Четыре года тяжелых сражений/ Не забывай, потомок.»