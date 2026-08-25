Столичная бегунья стала двукратной победительницей чемпионата Центральной Азии

Спорт

Столичная спортсменка Виктория Ан, защищающая честь страны на III чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике в Ташкенте, завоевала свою вторую золотую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Фото: акимат Астаны

Казахстанская атлетка финишировала первой в беге на 100 метров и стала чемпионкой. Виктория преодолела дистанцию за 11,85 секунды, зафиксировав свой лучший результат в этом сезоне.

Второе место заняла представительница Узбекистана Лайло Аллаберганова с результатом 11,92 секунды, а замкнула тройку лучших спортсменка из Туркменистана Валентина Мередова с показателем 12,09 секунды.

Стоит отметить, что днем ранее Виктория Ан также одержала победу в беге на 200 метров, завоевав золотую медаль. Она покорила эту дистанцию за 24,05 секунды и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Таким образом, Виктория Ан победила на дистанциях 100 и 200 метров на III чемпионате Центральной Азии, став двукратной чемпионкой соревнований.

Кроме того, результат в 24,05 секунды на дистанции 200 метров дает Виктории Ан возможность принять участие в XX Азиатских играх, которые пройдут в Японии.

#Спорт #бег #ЦА

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