Столичный спортсмен с аутизмом выиграл турнир в Австралии

Столичный спортсмен Дастан Ордабай одержал победу на чемпионате по велоспорту, который проходил в городе Балларат (Австралия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

World Cycling Series включает в себя чемпионат Para cycling, в котором приняло участие 62 параатлета, это спортсмены с физическими, зрительными, интеллектуальными нарушениями, а также с нарушениями слуха.

Казахстан на турнире представил параатлет Федерации спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития Дастан Ордабай, который имеет расстройство аутистического спектра.

Спортсмен из Астаны принял участие в категории ii-3 (интеллектуальные нарушения) в индивидуальной гонке на дистанции 18,8 км и в критериуме (Criterium) на дистанции 5,5 км.

"В период с 2 по 8 января 2024 года в городе Балларат, Австралия, проходила Мировая гонка 2024 Virtus Cycling World Series. Страна успешно выступила в новой категории II3, предназначенной для участников с диагнозом "аутизм". Дастан Ордабай уже оставил свой след в истории Казахстана, став первым азиатским спортсменом с аутизмом, завоевавшим две золотые медали для своей страны", - отметила президент федерации Дина Темиргалиева.

Таким образом, кандидат в мастера спорта по велоспорту Дастан Ордабай занял первое место в индивидуальной гонке Trial Virtus Oceania Road Cycling World Series 2024 года, завоевав заслуженное золото для Казахстана.