Столичный забег

В этот раз в забеге приняли участие около 2 тыс. бегунов из разных городов Казахстана, а также из Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана, Южной Кореи и других стран. Возраст участников варьировался от 16 до 76 лет. В забеге можно было встретить известных артистов, руководителей государственных органов и бизнес-структур, общественных деятелей и, конечно же, спортсменов и членов беговых клубов.

По словам организаторов, несмотря на сложности, связанные с изменением маршрута, команда справилась с поставленными задачами. Для участников и гостей мероприятия была подготовлена развлекательная программа, разминка и заминка от фитнес-центров столицы. На каждой пятикилометровой отметке бегунам предоставлялась вода. Для марафонцев на 42,2 км вдоль маршрута выдавались изотонические напитки и гели.

– Наша команда в кратчайшие сроки смогла найти альтернативные маршруты. Хотелось бы отметить блестящую работу волонтеров. Несмотря на молодость, ребята оказались опытными и сделали все возможное, чтобы участники в этот пасмурный день смогли пре­одолеть дистанцию, – отметила руководитель Astana Marathon Гаухар Брамлей-Фентон.

С 2018 года Astana Marathon входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов AIMS, в этом году трасса марафона также сертифицирована AIMS. Это позволяет марафонцам не только быть уверенными в личном рекорде, но и получить шанс принять участие в марафонах-мейджорах – это самые известные и крупные марафоны мира, такие как Лондонский или Бостонский. Кроме того, сертифицированный маршрут позволяет зафиксировать свой результат в глобальном рейтинге по возрастным группам Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group.

А теперь к результатам: на дистанции 42,2 км среди женщин победила Гульнур Елемесова из Астаны, а у мужчин не было равных узбекистанцу Нодиру Таниеву. В возрастной категории 18–39 лет лучшими стали жители Астаны Нуршат Есенбаева и Максут Шарипов. В возрастной категории 40–44 победили Бибигуль Сулейменова и Данияр Касымов (оба Астана); 45–49 лет – Роза Баймусина (Петропавловск) и Кирилл Сергеев (Астана); 50–54 года – Радик Хасанов (Усть-Каменогорск); 55–59 лет – Валентина Титовская (Темиртау) и Лезек Станчовиак ( Польша); 60–64 – Байзак Талапнур (Астана); 65–69 лет – Валерий Куликов (Шымкент).

На дистанции же в 10 км среди женщин победила Ольга Сауп (Алматы), а среди мужчин – Алимжан Балтабек (Астана).