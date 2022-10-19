Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки

Задержаны двое участников инцидента с применением огнестрельного оружия в городе Сатпаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух молодых людей 18-ти и 20 лет: один был за рулем, другой, предположительно, выстрелил в потерпевшего.

Задержанные дали признательные показания.

По предварительной версии, перед ТРЦ "Ulytau Mall" произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку. Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия.

Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в приемное отделение Областной многопрофильной больницы Жезказгана.

"У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты. Госпитализирован в урологическое отделение", - сообщили в управлении здравоохранения Улытауской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".

Вещественные доказательства изъяты. Ведётся расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Личности всех участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию, добавили в полиции.