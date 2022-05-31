Строят, строят и никак не построят

Почти год вкладчики «Отбасы банка» в Костанае не могут получить заветные квартиры в новом микрорайоне.

Красиво на бумаге, тяжело на деле

Из-за пандемии и резкого скачка цен на стройматериалы, а как следствие и удорожания объектов строительство пятиэтажек «заморозили» на несколько месяцев. Подрядчик срывал сроки сдачи домов уже четыре раза. Но теперь обязуется завершить начатое любой ценой, даже себе в миллионный убыток.

«Кунай» должен был стать самым большим и новомодным микрорайоном Костаная. По крайней мере такие перспективы ему рисовали местные власти. И в общем-то небезосновательно. По генплану здесь, на площади в 500 га, должны были вырасти 30 пятиэтажек, разбитых на пять кварталов, отличие которых в цветовой гамме входных групп домов – зеленый, синий, желтый. Это новинка для Костаная. Как и частный сектор, состоящий из 2 000 одноэтажек и двухэтажек коттеджного типа с мансардами. Кстати, все домики малоэтажной застройки будут выполнены в едином архитектурном стиле: их окрасят в белый цвет и дополнят террасами, характерными для Европы. В общей сложности к 2025 году здесь возведут свыше 200 тыс. кв. м жилья.

Жилой массив дополнят социальные объекты: две школы, три детских сада, магазины. Но главной достопримечательностью обещает стать новая многопрофильная городская больница. Крупный медцентр построят по европейским стандартам с применением новых медицинских технологий. К слову, этот объект вошел в число 19 опорных крупных медицинских центров, которые возведут в регионах Казахстана в рамках госпрограммы Минздрава, рассчитанной на 2020–2025 годы.

И если больницу обещают сдать в 2024 году, то другие объекты, в частности 19 многоэтажек – 15 кредитных и 4 аренд­ных – должны были ввести в эксплуатацию еще в июне прошлого года. Но дела не заладились, и люди по-прежнему ждут ключей от квартир.

Обещанного три года ждут?

Строительство 19 пятиэтажных жилых домов в микрорайоне «Кунай» началось в марте 2020-го в 15 км от центра Костаная, по правую сторону бывшего одноименного поселка, который в 2016-м стал частью областного центра.

Ожидалось, что еще летом 2021 года в этом районе начнется новая жизнь. Именно тогда в новенькие дома должны были заселить вкладчиков «Отбасы банка». Однако уже в феврале главный инженер подрядной организации ТОО «Актобе-Саулет» заговорил о том, что строители не могут уложиться в срок. К тому времени рабочие должны были работать уже на пятых этажах, а перекрывали только третьи. Такие задержки объяснили неспособностью костанайских заводов снабжать строительную площадку стройматериалами.

В мае тем не менее некоторых вкладчиков осчастливили. Им посыпались сообщения из «Отбасы банка» о том, что они прошли по конкурсу и августе станут счастливыми обладателями новеньких квартир. Но счастья так и не случилось.

– Мы с семьей очень надеялись на эту квартиру. Все это время снимали жилье, оплачивая за него 80 000 тенге плюс коммуналка. Это почти половина нашего дохода. При этом мы ютимся с тремя детьми в однокомнатной квартире, а претендуем по гос­программе «Нұрлы жер» на трехкомнатную, – рассказал вкладчик «Отбасы банка» Данияр Кошенов.

Истории вкладчиков, которые уже почти год ждут окончания строительства многоэтажек в микрорайоне «Кунай», в общем-то похожи: семья, дети, съемное жилье... Кто-то даже рискнул переехать из поселков в город в поисках лучшей жизни, но в итоге потратил кучу денег и нервов. Строительство затянулось. Сроки ввода в эксплуатацию пятиэтажек переносили уже четыре раза: сначала на октябрь 2021-го, потом на ноябрь, затем на декабрь, а там и на март 2022 года. И вот обозначен новый дедлайн – начало июня этого года. Но это касается только первых четырех домов.

– Мы, как заказчики, подавали в суд, по решению которого все дома должны ввести в эксплуатацию поэтапно до августа этого года. Но после сдачи объекта еще месяц-два уйдет на то, чтобы оформить техпаспорта, – пояснил руководитель отдела строительства Костаная Руслан Катпаев.

Выходит, что если первые дома будут сданы в эксплуатацию в начале июня, то людей в них заселят только в августе, а в последние дома – примерно в октябре.

– Мы уже не верим, что дома сдадут и к этому сроку. Хотя там осталось доделать всего ничего: постелить линолеум, установить ванны, – говорит вкладчик «Отбасы банка» Маржан Баймагамбет.

Строители утверждают, что стараются изо всех сил, чтобы успеть к началу июня сдать хотя бы первые четыре дома. Заселиться туда смогут 180 семей: в каждой пятиэтажке по 45 квартир. Впрочем, как выяснилось, теперь уже не все вкладчики, которые в 2021-м прошли по конкурсу, смогут получить заветные ключи. Ведь за последний год, что называется, много воды утекло, и, возможно, не все претенденты смогут подтвердить свои доходы. Так что опасения людей не беспочвенны.

Есть еще одна загвоздка – подъездные пути. Точнее их отсутствие. Не будет дороги – не будет ключей. А ведь к их строительству должны были приступить еще в том же 2021-м. Но и здесь с самого начала все пошло не по плану: сначала экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту, правда, во втором заходе его все же утвердили, но по факту строительство подъездных путей все еще не началось. Люди нервничают, городские власти разводят руками...

Дома новые, проблемы старые

Месяц назад в «Кунае» развернулось строительство еще одной пятиэтажки, уже 20-й по счету. За это время рабочие возвели два этажа. Правда, строит дом уже другая подрядная организация – местная.

– Идем строго по плану, должны сдать дом к концу этого года. В сроки укладываемся, – заверил бригадир ТОО «Экспо-Транс» Медет Нугуманов.

Несмотря на то что новая пятиэтажка в «Кунае» возводится также по госпрограмме, вкладчики, которые претендуют на квартиры в первых домах, пока не рискуют «переметнуться». Во-первых, опасаются, что эту пятиэтажку постигнет та же участь, что и первые 19 домов, а во-вторых, цена квадрата в новом доме уже выше.

– Конечно же, нам выгоднее приобрести квартиру по 140 000 тенге за квадрат, нежели по 200 000 тенге. Мы изначально рассчитывали на эту сумму, когда выбирали дом в микрорайоне «Кунай» вес­ной прошлого года, – говорит вкладчик «Отбасы банка» Кайрат Койшин.

К слову, ТОО «Актобе-Саулет» обязуется достроить свои 19 домов именно за изначально оговоренную цену. И в этом заключается главная проблема долгостроя. Дело в том, что стоимость квадрата 140 000 тенге стала убыточной еще в самом начале возведения этих домов. Пандемия добила ситуацию.

– Сначала, если помните, все сидели на карантине, и нам приш­лось останавливать стройку, потому что нельзя было работать. А затем произошел резкий скачок цен на строительные материалы. Кирпич, металл, смесь... Все подорожало на 30%. И мы не укладываемся в смету. Сейчас работаем себе в убыток. Мы делали предварительный подсчет, и могу сказать, что каждый дом обходится нам в убыток минимум на 80 миллионов тенге, – обрисовал ситуацию региональный директор ТОО «Актобе-Саулет» Эркин Сейтмуратов. – Но мы достроим по 140 000 тенге за квадрат. Сейчас привезли стройматериалы, люди вышли на работу. В данный момент на объекте трудятся 73 человека. И еще ребята подъедут.

Любопытно, что судьба еще 10 пятиэтажек, которые вместе с 20-м домом должны были начать строить в микрорайоне «Кунай» еще в прошлом году, пока остается неизвестной. По информации «КП», сейчас ведется корректировка проектов в части удорожания строительства, то есть квадратный метр в этих домах будет существенно выше 140 000 тенге.

Что ж, история имеет особенность повторяться. Долгострои в бюджетном строительстве уже были в истории Костаная. В 2007-м, когда в областном центре возводили новый микрорайон «Наурыз», одну из десятиэтажек построили только до второго этажа, затем произошел резкий скачок цен на стройматериалы – и строительство заморозили. Тогда дом так и не достроили, два этажа уложенных панелей снесли, а через несколько лет на этом месте все-таки возвели кирпичный дом. Хочется надеяться, что у истории с 19 домами в микрорайоне «Кунай» будет более счастливый финал.