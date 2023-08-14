Супруги с ребенком погибли в ДТП с бензовозом в Акмолинской области
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Семья погибла в ДТП с бензовозом в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Трагическое происшествие случилось 14 августа на автодороге Кокшетау – Рузаевка.
Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение Lexus LS 430 и бензовоза DAF. В результате аварии легковушка загорелась.
На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, его супруга и ребенок.
В больницу с различными травмами госпитализирован водитель бензовоза.
Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.