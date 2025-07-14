Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 июля стартовала кампания по приему заявлений для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов, которая продлится до 20 июля. По итогам первого дня приема заявлений более 10 тысяч абитуриентов изъявили желание принять участие в конкурсе грантов и подали документы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

По данным Миннауки, наибольшее количество заявлений поступило на направления «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».

Ранее стало известно, что в этом году подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах (в любом вузе по месту нахождения).

В министерстве напомнили, что для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО). Также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.

Подробнее о том, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе, можно прочитать здесь.