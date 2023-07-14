Cколько кандасов вернулись в Казахстан с начала года

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 117,6 тысячи этнических казахов.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

На 1 июля 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 488 этнических казахов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (56%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,3% – из Китая, 9,7% – из России, 7,8% – из Монголии, 4,6% – из Туркменистана и 2,6% – из других стран.

На 1 июля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 65,6%, 25,8% – моложе трудоспособного возраста и 8,6% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 16,7% имеют высшее образование, 37,1% – среднее специальное образование, 38,8% – общее среднее образование.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек, по состоянию на 1 июля уже переселено 1 032 кандаса. Они поселились в различных регионах республики. Однако для расселения определены трудодефицитные Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

С начала года различные меры поддержки были оказаны 565 кандасам. В частности, 293 человека были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 565 человек, а 257 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Всего с 1991 года в РК вернулись 1 млн 117,6 тысячи этнических казахов.

Напомним, в 2023 году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 1 984 заявления (656 семей) от этнических казахов.