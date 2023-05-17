На сегодня работа по приему заявлений от этнических казахов ведется в пилотном режиме в загранучреждениях Министерства иностранных дел РК, расположенных в странах визового режима (Туркменистан, Монголия, Китай, Иран, Афганистан). Позже прием заявок через посольства будет проводиться и в странах с безвизовым режимом.

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В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о том, что порядок присвоения статуса кандаса будет изменён – заявки будут приниматься по принципу «одного окна» через посольства Казахстана, передаёт Kazpravda.kz.

Новый механизм уже реализуется в пилотном режиме в ряде государств. Он позволяет решить вопрос о посещении Казахстана, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики, отметили в МТСЗН.

Новый порядок и ряд других мер закреплены в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан», подписанного главой государства 19 апреля текущего года, напомнили в пресс-службе.

На данный момент работа по приему заявлений от этнических казахов ведется в пилотном режиме в загранучреждениях Министерства иностранных дел РК, расположенных в странах визового режима (Туркменистан, Монголия, Китай, Иран, Афганистан). Позже прием заявок через посольства будет проводиться и в странах с безвизовым режимом.

Кроме того, внедрен Алгоритм взаимодействия государственных органов при оказании госуслуг в рамках реализации данного пилотного проекта (услуги по присвоению статуса кандас и включению в региональную квоту приема кандасов) через портал Enbek.kz.

На сегодня через загранучреждения Республики Казахстан принято 771 (237 семей) заявление от этнических казахов, проживающих за рубежом.

Также в рамках реализации поручения главы государства в Мангистауской области создана специальная комиссия по обустройству и приему кандасов под руководством заместителя акима области, которая персонально рассматривает заявления этнических казахов на проживание в регионе.

Подобные комиссии, действующие на постоянной основе, в дальнейшем будут созданы во всех регионах страны, добавили в Минтруда.